Meilleur souvenir de Roger Federer – édition 2003: le premier titre de Wimbledon

La carrière de Roger Federer est parsemée de grands succès et de records incroyables: avec 20 slams, il est le détenteur du record, mais le maestro suisse a atteint d’autres grands objectifs, tels que les 8 triomphes à Wimbledon, les semaines en tant que n ° mondial.

1 les titres sur gazon et en dur. Pour chaque saison, cependant, il y a un objectif particulier, une réalisation à souligner. À partir de 2003, l’année où il a remporté son premier titre de Slam. Et c’est précisément le triomphe à Wimbledon du meilleur souvenir du Federer 2003.

Le Swiss Maestro a commencé le London Slam en tant que tête de série. 4. Son chemin vers la finale a connu de nombreux obstacles: Lee Hyung-taik, Stefan Koubek, Mardy Fish, Feliciano Lopez, Sjeng Schalken, Andy Roddick en demi-finale et Mark Philippoussis en finale.

Pendant le tournoi, Roger n’a perdu qu’un seul set, au troisième tour contre Mady Fish. Ce fut un triomphe historique, le premier sur les pelouses du All England Club: le Court Central était le Temple du Tennis et Federer avait son ascension professionnelle sur cette scène.

Ce fut, sans aucun doute, le meilleur moment de sa saison: “J’étais nerveux. J’ai toujours voulu être dans cette position et jouer contre les gars que je regardais à la télévision. C’était génial. J’ai toujours cru que j’étais assez bon pour gagner le tournoi, mais en réalité lever le trophée après tout ce que j’ai vécu, m’a laissé un sentiment incroyable.

Cette victoire est arrivée au bon moment parce que j’ai prouvé que beaucoup de gens se trompaient sur moi. C’était tout ce que je voulais. Puis j’ai gagné encore et encore. C’est ce que les champions veulent faire: ils veulent revenir et toujours se tester.

J’aime trop le tennis pour m’en éloigner; cela m’a donné tout ce que je voulais », a-t-il déclaré dans une interview en 2018. Toujours en 2018, il a déclaré:« Ce dont je me souviens le plus, c’est que je me suis vraiment fait mal au dos. Je pense à mon quatrième tour contre Feliciano Lopez dans l’échauffement.

Je n’étais pas sûr de ne pas pouvoir continuer le match, mais en réalité, j’ai bien joué, j’ai récupéré rapidement et atteint la finale de Wimbledon. Je me souviens quand j’avais deux balles de match, j’ai commencé à croire que j’aurais pu être un champion de Wimbledon probablement dans les deux prochaines minutes, et quand c’est arrivé, c’était le moment le plus spécial. “

