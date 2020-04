Meilleur souvenir de Roger Federer – Édition 2004: l’année de la consécration

Roger FedererSa carrière est parsemée de grands succès et de records incroyables: avec 20 slams, il est le détenteur du record, mais le maestro suisse a atteint d’autres grands objectifs, tels que huit triomphes à Wimbledon, les semaines comme non mondial.

1 les titres sur gazon et en dur. Pour chaque saison, cependant, il y a un objectif particulier, une réalisation à souligner. en 2004, Federer a remporté 11 titres, dont trois chelems: l’Open d’Australie, Wimbledon et l’US Open.

Peut-être son triomphe le plus important en 2004 a été sa victoire à l’Open d’Australie. Federer est venu d’un grand 2003 quand il a remporté son premier titre à Wimbledon. En 2004, la pression et les attentes sur ses performances ont augmenté de façon exponentielle, et confirmer les bonnes choses vues la saison dernière était un objectif difficile.

À partir de Melbourne. Federer a commencé le tournoi comme tête de série n ° 2. Au premier tour, il a dépassé Alex Bogomolov Jr. en trois sets. Federer a gagné en deux sets également aux deuxième et troisième tours, respectivement contre le qualifié Jeff Morrison et le wild-card Todd Reid (décédé prématurément en 2018).

Au quatrième tour, il a affronté et battu Lleyton Hewitt en quatre sets, après avoir perdu le premier. En quart de finale, le Suisse a éliminé David Nalbandian en quatre sets, tandis qu’en demi-finale il a gagné contre Juan Carlos Ferrero, en sets consécutifs.

La finale de l’Open d’Australie 2004 était un match entre Federer et son ami Marat Safin. Roger a eu quelques problèmes dans le premier set, qu’il a toujours gagné au tie-break, puis a mis fin au défi en trois sets, remportant son premier Open d’Australie et son deuxième Slam en carrière.

«C’était ma première victoire à l’Open d’Australie, en 2004. Deux jours plus tôt, en demi-finale, j’avais battu Juan Carlos Ferrero, dans ce qui avait été ma première victoire en carrière contre un numéro 1. En finale, j’ai affronté Marat Safin.

À l’époque, nous étions de très bons amis, et nous le sommes encore aujourd’hui. Nous avons joué en double ensemble, on me semble cette année-là à Gstaad, en Suisse. Nous nous sommes tous les deux présentés en finale après avoir joué un grand tournoi. Je me souviens qu’il a même craqué des raquettes!

Bref, dans ce match, vous avez vraiment tout vu! “Mais surtout pour Federer, cette victoire a été l’entrée pour une année incroyable, et pour le début d’un domaine qui a duré jusqu’en 2007.