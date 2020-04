Meilleur souvenir de Roger Federer – Édition 2005: une année presque parfaite

La carrière de Roger Federer est parsemée de grands succès et de records incroyables: avec 20 slams, il est le détenteur du record, mais le maestro suisse a atteint d’autres grands objectifs, comme huit triomphes à Wimbledon, les semaines en tant que n ° mondial.

1 les titres sur gazon et en dur. Pour chaque saison, cependant, il y a un objectif particulier, une réalisation à souligner. En 2005, il a remporté 81 matchs et n’a perdu que 4 matchs. Et c’était peut-être son meilleur objectif cette saison: la domination totale.

Federer a remporté 11 titres en 2005, dont son troisième titre à Wimbledon contre Andy Roddick et son deuxième US Open, contre Andre Agassi. Les quatre défaites ont été distribuées au cours de l’année: la demi-finale de l’Open d’Australie, quand il a perdu contre l’éventuel champion Marat Safin, les quarts de finale du Monte-Carlo Rolex Masters, quand il a perdu contre Richard Gasquet, la demi-finale de l’Open de France quand il a perdu contre Rafael Nadal, et la finale de la Tennis Masters Cup (ATP Finals), où il a été battu par David Nalbandian, également en raison d’une grave blessure à la cheville.

Cette saison a été incroyable pour le Swiss Maestro. Il a battu tous ses plus grands adversaires de l’époque en plusieurs finales: Ivan Ljubicic, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Rafael Nadal, Andy Roddick, Andre Agassi et aussi le jeune Andy Murray.

La défaite contre Nalbandian lors de la finale de l’ATP a interrompu une séquence de victoires de 35 matchs et l’a empêché de égaler le record de John McEnroe en 1984, l’année où l’Américain n’a perdu que trois matches pendant toute la saison.

La finale de l’Open de Miami remportée contre Rafael Nadal a peut-être été le match le plus excitant de la saison. C’était probablement la pierre angulaire de leur future rivalité. Nadal a pris les devants 2-0 (les Masters 1000 étaient toujours joués en deux sets).

Au bord de la défaite, Federer a inversé le sort du défi, remportant le troisième set au bris d’égalité et remportant le titre dans le cinquième set décisif, avec un score final de 2–6, 6–7 (4), 7–6 (5), 6–3, 6–1.

Épique. “En 2005, quand j’ai gagné en cinq sets à Miami contre Rafa Nadal, après avoir été au détriment de deux sets et d’une pause, ce fut une chose fantastique. Cela m’a vraiment montré que j’ai un grand caractère sur le terrain et j’ai appris un beaucoup de choses sur moi dans ce match.

Ce fut une victoire importante pour moi car j’étais encore très jeune “, a-t-il déclaré lors d’une interview.