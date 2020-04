Meilleur souvenir de Roger Federer – édition 2006: trois autres majors dans le livre des records

La carrière de Roger Federer est parsemée de grands succès et de records incroyables: avec 20 slams, il est le détenteur du record, mais le maestro suisse a atteint d’autres grands objectifs, comme huit triomphes à Wimbledon, les semaines en tant que n ° mondial.

1, et les titres sur gazon et en dur. Pour chaque saison, cependant, il y a un objectif particulier, une réalisation à souligner. En 2006, Roger a remporté 12 titres dont trois Majors. La victoire à Wimbledon contre Rafael Nadal est peut-être le meilleur souvenir de cette saison incroyable.

Federer a disputé un total de 16 finales cette année-là, remportant son deuxième titre de l’Open d’Australie contre Marcos Baghdatis et terminant le Sunshine Double, remportant à Indian Wells et Miami. Le swing d’argile a cependant mis en évidence la supériorité de Rafael Nadal sur cette surface: l’Espagnol a battu le Suisse en finale de Monte-Carlo, Rome et Open de France (Rafa a également remporté la finale à Doha, sur dur).

Leur rivalité montait en flèche: deux styles de jeu opposés, comme la glace et le feu. Federer a eu l’occasion de se venger de la finale de Wimbledon, après avoir remporté le titre à Halle. En fait, les progrès de Nadal ont poussé le jeune Rafa à la finale du Championnat, montrant des améliorations incroyables même sur les terrains en herbe.

Federer, cependant, a vengé ses pertes contre l’Espagnol sur terre battue et a battu son rival en quatre sets, avec le score final de 6–0, 7–6 (5), 6–7 (2), 6–3. C’est probablement à ce moment qu’il a compris comment Nadal pouvait devenir son grand rival, sur toutes les surfaces de jeu.

Après cette victoire, Roger Federer a obtenu d’autres victoires importantes en 2006, comme son troisième titre consécutif à l’US Open (contre Andy Roddick), et la Tennis Masters Cup, contre James Blake. “Au cours de cette saison, j’ai remporté 12 tournois sur 17 disputés.

Je me sentais comme pac-man! J’ai joué un grand tournoi après l’autre. J’étais un excellent joueur mais au cours de ces mois, je me suis converti en joueur de tennis qui ne savait pas ce que signifiait perdre. C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé vivre, c’était vraiment une année de grandes émotions “, a-t-il déclaré.