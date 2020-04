Meilleur souvenir de Roger Federer – édition 2007: La seule victoire du Slam contre Djokovic

La carrière de Roger Federer est parsemée de grands succès et de records incroyables: avec 20 slams, il est le détenteur du record, mais le maestro suisse a atteint d’autres grands objectifs, tels que huit triomphes à Wimbledon, les semaines comme n ° mondial.

1, et les titres sur gazon et en dur. Pour chaque saison, cependant, il y a un objectif particulier, une réalisation à souligner. En 2007, Roger a remporté huit titres dont trois Majeurs: en septembre, il a remporté la seule finale du Slam à ce jour contre Novak Djokovic.

Compte tenu de l’évolution de sa carrière et de la rivalité avec Djokovic, on peut dire aujourd’hui que sa victoire avec son rival serbe est peut-être le plus gros objectif de Federer 2007. Plus encore que la finale épique de Wimbledon remportée contre Rafael Nadal en cinq sets.

Mais procédons dans l’ordre. Le 28 janvier 2007, il remporte l’Open d’Australie en battant Fernando González en finale en trois sets. À l’Open de France, il a perdu en finale contre Rafael Nadal, dans ce qui était déjà la plus forte rivalité de cette époque du tennis.

En finale de Wimbledon, Roger affronte à nouveau Nadal: l’Espagnol montre de nouveaux progrès par rapport à la finale de 2006. Roger a eu besoin de cinq sets et est venu avec une superbe performance pour battre Nadal avec le score final de 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6, 6-2.

Plus tard, Roger a réussi à battre son rival lors d’une finale de Slam, mais cela ne s’est pas produit avec Djokovic. Pour atteindre la finale de l’US Open 2007, Federer a battu Jenkins, Capdeville, Isner, Felciano Lopez, Andy Roddick et Nikolaj Davydenko.

La finale contre Djokovic a été âprement disputée: le Suisse Maestro a gagné en trois sets avec le score final de 7-6 4) 7-6 (2) 6-4. À partir de ce jour, Roger Federer a disputé quatre autres finales de Slam contre Novak Djokovic, mais il n’a remporté aucune d’entre elles.