Meilleur souvenir de Roger Federer – Édition 2011: records des finales ATP en saison grise

La carrière de Roger Federer est parsemée de grands succès et de records incroyables: avec 20 slams, il est le détenteur du record, mais le maestro suisse a atteint d’autres grands objectifs, tels que huit triomphes à Wimbledon, les semaines comme n ° mondial.

1, et les titres sur l’herbe et les courts en dur. Pour chaque saison, cependant, il y a un objectif particulier, une réalisation à souligner. Le Suisse Mastro a remporté ses derniers titres de finales ATP en 2011; un record qui tient toujours aujourd’hui, neuf ans plus tard.

Federer a remporté sa sixième victoire en finale de l’ATP à la fin d’une saison qui pourrait être qualifiée de clair-obscur. Pour la première fois en huit ans, il n’a pas remporté de titre de Slam et, l’année où il a eu 30 ans, beaucoup de ses déducteurs et initiés ont commencé à penser que c’était le signe de la fin de sa carrière.

En 2011, il a remporté un total de quatre titres, mais la statistique la plus surprenante était la distance entre le premier titre qu’il a remporté (8 janvier 2011 à Doha contre Nikolaj Davydenko) et le second (6 novembre 2011 à Bâle, contre Kei Nishikori), presque dix mois plus tard.

Quelques semaines plus tard, il s’impose à Paris-Bercy contre Jo-Wilfried Tsonga. En milieu de saison, il a perdu la finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal et la finale de Dubaï contre Novak Djokovic. Lors des finales de l’ATP, il a joué son tournoi à la ronde contre Rafael Nadal, Jo-Wilfried Tsonga et Mardy Fish.

Les Suisses ont battu Nadal (6-3 6-0), Tsonga (6-2, 2-6, 6-4) et Fish (6-1, 3-6, 6-3), se qualifiant pour la demi-finale, ma mais souffrance à la fois contre le Français et l’Américain. En demi-finale, il bat David Ferrer en deux sets, par 7-5 6-3, au terme d’un challenge plus compliqué que les apparences et les pronostics, favorable aux Suisses sur surfaces rapides, face à un joueur comme Ferrer, terre battue -cours expert.

En finale, il affronte à nouveau Tsonga: après une bataille spectaculaire, Roger gagne 6-3 6 (6) -7 6-3, vengeant l’élimination sensationnelle en quart de finale de Wimbledon et remportant son septième titre en finale, meilleur sceau de tous sa saison 2011.