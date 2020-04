Meilleur souvenir de Roger Federer – édition 2012: Septième ciel à Londres

La carrière de Roger Federer est parsemée de grands succès et de records incroyables: avec 20 slams, il est le détenteur du record, mais le maestro suisse a atteint d’autres grands objectifs, tels que huit triomphes à Wimbledon, les semaines en tant que n ° mondial.

1, et les titres sur l’herbe et les courts en dur. Pour chaque saison, cependant, il y a un objectif particulier, une réalisation à souligner. Anno Domini 2012, l’année où, selon les Mayas, la fin du monde aurait dû se produire.

L’année où le maestro suisse a remporté son 7e titre à Wimbledon, égalant les succès de William Renshaw et Pete Sampras, au terme d’un tournoi tout simplement exceptionnel. L’année où il a remporté six titres et est revenu numéro 1 mondial, Federer a joué un merveilleux tennis sur les pelouses du All England Club.

Il a également remporté Rotterdam, Dubaï, Indian Wells, Madrid et Cincinnati. Aux Championnats, il a commencé le tournoi en tant que tête de série n ° 3, derrière Novak Djokovic, champion en titre et tête de série n ° 1 et Rafael Nadal, tête de série n ° 2. L’Espagnol a déjà été éliminé au deuxième tour par Lukas Rosol.

Lors des deux premiers tours, Federer a battu Albert Ramos et Fabio Fognini sans trop de problèmes et en deux sets. Le troisième tour a été un carrefour: contre Julian Benneteau, il avait besoin du cinquième set et d’une superbe performance pour battre le Français, qui a remporté les deux premiers sets, risquant la défaite au 4ème set (4-6, 6-7 (3) 6- 2 7-6 (6) 6-1).

Au quatrième tour, Federer a éliminé Xavier Malisse en quatre sets, avec quelques difficultés. Après avoir remporté les quarts de finale en trois sets contre Mikhail Youznhy, Federer a fait le chef-d’œuvre en demi-finale, battant Djokovic en quatre sets, à la fin d’un match joué presque parfaitement, gagné par 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

En finale l’épilogue le plus attendu par la foule et les médias britanniques: Andy Murray (Champion britannique emprunté à l’Ecosse) contre le Game Master. Federer a gagné en quatre sets, malgré sa défaite dans le premier, avec un score final de 4-6, 7-5, 6-3, 6-4.

Il a grandement déçu Murray et le peuple britannique, attendant un champion à Wimbledon depuis l’époque de Freed Perry. Grâce à cette victoire, Federer a remporté le 17e Chelem de sa carrière le septième titre de Wimbledon, égalant William Renshaw et Pete Sampras.

Quelques semaines plus tard, Murray a pris sa revanche, battant Federer en finale pour la médaille d’or olympique à Londres 2012, juste sur le Wimbledon Center Court. Un an plus tard, il a remporté Wimbledon. “Je pense que j’ai atteint un sommet en popularité probablement en 2012.

Je ne pouvais pas devenir plus populaire ou recevoir plus de soutien des gens. Sans aucun doute, l’une des principales raisons pour lesquelles je continue de jouer est de ressentir le soutien des gens, d’être proches d’eux, de chercher à réussir de bons coups et de leur faire un show “, a déclaré Federer dans une interview en 2019.