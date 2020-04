Meilleur souvenir de Roger Federer – édition 2013: choix judicieux et déceptions

La carrière de Roger Federer est parsemée de grands succès et de records incroyables: avec 20 slams, il est le détenteur du record, mais le maestro suisse a atteint d’autres grands objectifs, tels que huit triomphes à Wimbledon, les semaines en tant que n ° mondial.

1, et les titres sur l’herbe et les courts en dur. Pour chaque saison, cependant, il y a un objectif particulier, une réalisation à souligner. En 2013, Roger n’a remporté qu’un seul titre et il a mis fin à son partenariat avec Paul Annacone.

Sa saison a été troublée, conditionnée par des problèmes physiques, en particulier des maux de dos, ce qui a limité ses performances tout au long de la saison dominée par Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Dans le Slams, son meilleur résultat est venu à l’Open d’Australie où il a atteint la demi-finale, perdant contre Murray.

Le résultat le plus décevant a été la surprenante défaite au deuxième tour contre Sergiy Stakhovsky à Wimbledon que Federer a joué en tant que champion en titre. Le seul titre du maestro suisse de la saison est venu à Halle après une douloureuse victoire contre Mikhail Youzhny en trois sets.

Il a été éliminé en quart de finale de l’Open de France par Jo-Wilfried Tsonga et au quatrième tour de l’US Open par Tommy Robredo. En finale de l’ATP à Londres, il a été battu par Rafael Nadal en demi-finale. Considérant que la saison était pleine de problèmes techniques et physiques, beaucoup étaient convaincus que c’était la fin du grand champion, avec la retraite maintenant à nos portes.

Le choix courageux de Federer était de commencer à penser à un changement de raquette, en utilisant une plus grande. Mais avec le recul, rompre le partenariat avec Paul Annacone était, dans les années à venir, son choix le plus sage. Avec l’entraîneur américain à ses côtés, il a remporté le Wimbledon 2012, mais son tennis avait besoin de quelque chose de différent, pour s’adapter à ses adversaires et aux nouvelles générations.

À l’avenir, il a d’abord engagé Stefan Edberg, puis Ivan Ljubicic. Ce sont deux choix qui lui ont apporté une grande satisfaction. “Ma carrière a été trop bonne et c’est pourquoi, par rapport à 2013, en 2016, j’ai préféré m’éloigner du Tour pour revenir plus fort qu’avant”, a déclaré Federer en 2019,