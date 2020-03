Meilleures citations des joueurs de tennis pour vous aider à passer la quarantaine

Le sport du tennis nous a donné de belles réussites au fil des ans. Il y a eu des joueurs qui ont défié les frontières de la société et rendu leurs pays et leurs familles fiers.

Autrefois considéré comme une résidence des riches, au fil des ans, le tennis a vu la montée en puissance d’athlètes de nouveaux pays et horizons. La majeure partie de cela peut être attribuée à la motivation générée par le succès de ceux qui les ont précédés et conquis.

Presque toutes ces histoires ont pour principe le travail acharné et la détermination. La page Instagram d’ATP Tour a rassemblé certaines des meilleures citations de motivation des stars du tennis pour rajeunir nos lundis. Honnêtement, un peu de motivation en ces temps de quarantaine stagnants ne ferait de mal à personne.

Les meilleures citations de motivation par des stars du tennis

Roger Federer

La première citation de cette liste est la plus populaire et sans doute la meilleure star du tennis de l’histoire. Nous parlons du maestro suisse Roger Federer. La citation de Roger signifie une caractéristique très caractéristique de sa personnalité. Le maestro est connu pour être l’une des personnalités les plus équilibrées.

“Je n’ai peur que de respecter tout le monde.”

Arthur Ashe

La prochaine citation est par une personne très spéciale. Arthur Ashe est connu pour être le premier Noir à remporter le Wimbledon, l’US Open et l’Australian Open. La légende américaine nous donne le mantra pour réaliser le rêve américain.

“Le succès est un voyage pas une destination.”

Rafael Nadal

Il ne peut y avoir de liste de stars du tennis sans le taureau majorquin Rafael Nadal. Après avoir traversé beaucoup de hauts et de bas, Rafa a cimenté sa place dans les livres d’histoire du tennis. Nadal nous donne un conseil général pour rationaliser nos échecs.

“Si vous ne perdez pas, vous ne pouvez pas profiter des victoires.”

Bjorn Borg

Bien avant l’ère des Big 3, Bjorn Borg dominait le monde du tennis. Gagnant de 11 tournois du Grand Chelem, Borg a redéfini le succès au tennis. Il explique dans sa citation comment le chemin vers le sommet est un chemin solitaire à parcourir.

«Vous devez le trouver. Personne d’autre ne peut le trouver pour vous. “

Novak Djokovic

Novak Djokovic semblait être juste une autre star du tennis qui serait victime de l’époque qui avait produit Roger Federer et Rafael Nadal. Cependant, au début de la décennie, Novak a décidé qu’il n’allait pas être un autre nom dans l’ombre. En fait, il est devenu le joueur le plus titré des dix dernières années. Pour Novak, la clé du succès était la croyance.

“Votre croyance devrait être plus forte que votre doute.”

Stan Wawrinka

Le travail acharné est toujours payant. Le cas de Stan Wawrinka en est un exemple vivant. Originaire de Suisse, il était destiné à rester dans l’ombre de Roger Federer. Cependant, au milieu des années 2010, Wawrinka a prouvé que tout le monde avait tort en remportant trois tournois du Grand Chelem. À une époque où les Big 3 nous font des ravages, Wawrinka a tracé sa propre voie vers le succès.

«Jamais essayé, jamais échoué, peu importe, essayez encore, échouez encore. Échouer mieux.”

Jimmy Connors

Jimmy Connors a détenu le classement du numéro 1 mondial pour un record de 160 semaines. De toute évidence, vous avez besoin d’un esprit gagnant éternel pour cela. La citation de Connors révèle l’esprit qui lui permet de tout gagner.

“Je déteste perdre plus que j’aime gagner.”

Andy Murray

Andy Murray a été l’une des stars du tennis les plus travaillantes. Il était à la recherche de son individualité à l’époque des Big 3. En fait, il les a même battus pour le classement mondial n ° 1 et deux médailles d’or olympiques.

“Au tennis, ce n’est pas l’adversaire que vous craignez, c’est l’échec lui-même.”

Quelle a été votre citation de motivation préférée de ces champions de tennis?