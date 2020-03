Meilleurs films et documentaires de tennis à ne pas manquer

Il n’y a pas de meilleur moment qu’un arrêt dans la compétition pour tuer le bug du tennis avec ces reportages, documentaires et films qui devraient être un must pour tout amateur de ce sport. Le tennis n’est pas traditionnellement la discipline la plus brillante à l’écran, mais la puissance de ses histoires personnelles a longtemps attiré l’attention de l’industrie audiovisuelle, qui a pu offrir une perspective très émotionnelle et culturelle sur le sport. Il y a beaucoup de choix et un style très varié, nous recommandons donc le mélange idéal. Ce sont les 10 meilleurs films et documentaires sur le tennis à ne pas manquer.

1. Nadal-Federer et le match du siècle

La production la plus courageuse et la plus ambitieuse jamais réalisée sur le tennis. Un voyage intime avec les deux protagonistes de ce qui est considéré par la majorité comme le meilleur jeu de l’histoire de ce sport. Analyse exhaustive de la rencontre avec la narration à la première personne des deux joueurs et de leur entourage, qui n’hésitent pas à révéler leurs sentiments avant, pendant et après le match, en accordant une attention particulière aux moments de pointe qui établissent l’équilibre du côté des Baléares.

2. Navratilova et Evert: amis et rivaux

L’une des grandes rivalités de l’histoire de ce sport racontée par les deux femmes qui se sont affrontées pour la gloire et ont partagé une grande amitié. Des personnages très différents, des styles contrastés mais une harmonie particulière qui a construit des épisodes dorés du sport féminin. Ils étaient essentiels à l’autonomisation des femmes et ils ont des confessions très intéressantes dans le documentaire.

3. Borg-McEnroe: le film

Interprétation sublime des deux protagonistes, avec des dialogues recréés fidèles à la réalité grâce à la participation des deux acteurs. Gudnanson émule Borg comme s’il était lui-même et le fils du Suédois est le protagoniste lorsqu’il parle de sa jeunesse. Portrait social et psychologique de deux hommes qui ont élevé le tennis à une conception différente. Qualité d’un film récompensé partout et qui a récolté de bons records au box-office au cinéma.

4. La bataille des sexes

Emma Stone joue magistralement Billie-Jean King dans l’une des histoires les plus mémorables non seulement du tennis, mais du sport mondial. Le défi de l’Américaine et de sa lutte contre le machisme qui prévalait à l’époque s’est fait latent en remportant une ex-joueuse réputée. C’était inspirant pour beaucoup de gens et c’est formidable de voir la genèse de la WTA, les obstacles qu’ils ont dû surmonter dans un partenariat oppressif avec les femmes, et l’excitation dans les mois qui ont précédé le match.

5. Nick Bolletieri: l’amour ne vaut rien

L’entraîneur charismatique s’est forgé révèle les secrets qui ont fait de lui un mythe de ce sport. Clés dans l’émergence et le développement de grandes stars, leur exigence et leur ténacité extrêmes ont construit une certaine légende noire autour de leurs méthodes et de leur personnalité, qui se dévoilent dans cet intéressant documentaire. Approche idéale du tennis et de la vague d’émotions que ce sport est capable de générer chez les jeunes candidats.

6. Loin des lumières

Production argentine dans laquelle sont abordés tous les sacrifices qui doivent être consentis pour atteindre l’objectif d’être un joueur professionnel. Entrevues intimes avec de grands joueurs de ce pays et portrait de la situation d’un endroit où le tennis est vécu avec une passion particulière, mais dont la position dans le monde, géographiquement et économiquement, rend le chemin de la gloire encore plus difficile pour les jeunes femmes. promesses. Émotions à la surface dans certaines histoires.

7. Être Serena

Récit à la première personne de l’épreuve qui a été la post-grossesse et qui est considérée par beaucoup comme la meilleure joueuse de tennis de l’histoire. Serena a pris cela comme un instrument d’autonomisation des femmes et continue de montrer qu’après avoir été mère, elle peut continuer à gagner. Une force sans retenue et un portrait intime d’une légende du sport est ce qui assure cette production.

8. Andy Murray: Resurfaçage

Tout simplement magistral. Une faiblesse personnelle est ce qui me fait me référer à ce documentaire produit par AmazonePrimeVideo dans lequel le combat écossais sans quartier contre l’épreuve des blessures à la hanche est apprécié. Un Murray est vu, proche, naturel, familier, joker, désespéré. Vous pouvez voir à quel point l’amour pour ce sport est le meilleur coup de fouet lorsqu’il touche le fond et comment les larmes sont irrépressibles quand on a l’impression que vous ne pourrez pas faire ce que vous aimez le plus. Vous vous amuserez et vous exciterez à parts égales.

9. C’est ce qu’ils veulent

Jimmy Connors avait 39 ans, avait battu tous les records de longévité possibles, mais il ne semblait pas possible qu’il puisse aspirer à plus qu’une retraite en or à l’US Open de 1991. Cependant, le joueur américain historique avait d’autres plans. Il est arrivé à 174 dans le monde et a réussi à gagner deux matchs à cinq manches vraiment mémorables. Les sensations racontées par Connors lui-même dans une démonstration de pouvoir qui peut désormais être perçue même logiquement, mais qui à une époque où 30 ans était le temps de penser à la retraite, ne sont pas perdues.

10. Maria Sharapova: le point

Un personnage très controversé au moment où il a été enregistré, après la suspension du dopage qui a marqué le début de la fin de sa carrière. Une personnalité qui a dû subir une forte pression médiatique depuis son adolescence et qui offre des réflexions intéressantes sera connue plus profondément.

