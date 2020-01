Melanie Oudin révèle quand elle a commencé à penser à la retraite

La carrière de Mélanie Oudin a été fortement conditionnée par la malchance, qui ne lui a pas permis de gagner ce qu’elle méritait. L’ancienne junior mondiale n ° 2 était considérée comme l’un des talents les plus prometteurs du tennis américain grâce à un mélange fantastique de talent et de détermination (elle a également remporté le titre de double mixte de l’US Open 2011).

Âgé de 17 ans au milieu de 2009, Oudin a atteint les huitièmes de finale des Championnats de Wimbledon, suivi d’un quart de finale à l’US Open six semaines plus tard. Elle a atteint un classement de 31e rang mondial en carrière en avril 2010.

Oudin s’est retiré de la tournée professionnelle le 18 août 2017, citant de nombreux problèmes de santé et blessures. Dans une interview «Derrière la raquette», elle a révélé lorsqu’elle a commencé à penser à la retraite: «J’ai commencé à penser à la retraite vers janvier 2017.

Cela a commencé avec un muscle déchiré dans ma main, mais ce n’était que le début. J’avais attrapé Mono et une horrible blessure aux ischio-jambiers qui s’est malheureusement transformée en tendinite aux ischio-jambiers. J’ai tout fait correctement pour essayer de guérir, mais il semblait que ça ne s’améliorait pas.

Je savais que mon corps ne serait plus jamais le même. Avec un travail continu, je pouvais atteindre un certain niveau mais j’avais besoin de mon mieux pour revenir là où j’étais. Après une longue période de riposte, je pouvais dire que 100% était impossible.

C’était épuisant mentalement et physiquement et plus épuisant que je ne pouvais l’imaginer. Même si c’était difficile à admettre, je pouvais dire que c’était la bonne décision. La première blessure vraiment dommageable a commencé en 2012, à la fin de l’année, lorsque j’ai reçu un diagnostic de rhabdomyolyse, une maladie musculaire rare qui libère des toxines dans votre circulation sanguine.

Cela provoque alors la défaillance de vos organes. En 2013, j’ai commencé à avoir des palpitations cardiaques. J’ai joué pendant environ un an et demi avec eux et je ne savais pas ce que c’était et jusqu’à ce que nous découvrions que j’avais un type de SVT (tachycardie supra ventriculaire).

J’ai dû subir deux ablations par cathéter, après que la première n’a pas fonctionné, pour brûler le tissu supplémentaire juste à côté de mon cœur, ce qui faisait que mon cœur battait comme un fou. Cela commençait avec mes membres, où mes jambes commençaient à sentir qu’elles ne pouvaient pas vraiment bouger, et je m’évanouissais presque.

À l’origine, j’ai été diagnostiqué à tort avec des attaques de panique, dont je n’ai parlé à personne parce que j’étais gêné et pensais que je les avais provoquées moi-même. Des cardiologues m’ont donné tous les tests du livre et tous m’ont juste dit: «Il n’y a rien de mal avec toi.

Ce ne sont que des attaques de panique. “Je les regardais et les croyais toujours, je ne savais pas mieux. J’ai eu cette pensée que j’ai joué devant des milliers de personnes toute ma vie et je n’ai jamais eu d’attaque de panique, ce qui semblait bizarre.

Ma prochaine étape était de voir un psychologue du sport où je travaillais sur ma respiration. J’ai fait tout ce que j’étais censé faire, mais cela ne voulait toujours pas disparaître. Le temps a passé et puis une période est venue où mon cœur battait la chamade pendant les matchs.

J’ai fini par aller avec ma grand-mère à des soins d’urgence et ils n’ont pas pu obtenir ma tension artérielle. Mon rythme cardiaque était de 220 battements par minute juste assis. Ils ont immédiatement pris un électrocardiogramme et ont pu me dire que ce n’était pas une attaque de panique, il y avait clairement quelque chose qui n’allait pas.

Le lendemain, j’ai vu un autre cardiologue, et ils ont pu voir l’ECG et me diagnostiquer correctement. C’est fou. J’ai joué deux ans avec quelque chose qui aurait pu être réparé tout de suite mais qui a été mal diagnostiqué pour cette période.

Pour couronner le tout, vers la fin de ma carrière, je me suis déchiré un muscle dans la main. C’est drôle, on m’a posé beaucoup de questions comme: «Souhaitiez-vous que vous ayez une autre manche comme vous l’avez fait à l’US Open?» Bien sûr que je l’ai fait!

Tout le monde le souhaite, mais j’avais l’impression d’avoir donné tout ce que j’avais sur et en dehors du terrain. Je n’ai pas vraiment de regrets. Je serai toujours reconnaissant pour la course que j’ai eue et arriver à 30 dans le monde est une grande réussite et le reste est hors de mon contrôle.

J’ai parlé à certains de mes amis qui jouent encore en ce moment et ils parlent de comment ils n’ont aucune idée de ce à quoi ressemble la vie après le tennis. Pour moi, je ne pensais pas vraiment que ça arriverait dès que ça arriverait. J’ai eu un peu de mal avec une crise d’identité mineure parce que j’ai été joueur de tennis toute ma vie, qu’étais-je maintenant? J’ai fait un meilleur travail que je ne le pensais, je me suis vraiment détendu et je n’ai rien fait pendant un moment.

J’ai tendance à me forcer à rester occupé et à toujours penser à mon prochain mouvement. J’ai finalement commencé à explorer beaucoup de choses différentes pour voir quelle était ma prochaine passion et ce que je voulais que ma prochaine carrière soit. Maintenant, j’ai commencé le coaching et je ne me suis jamais vu comme un coach, mais après l’avoir fait de manière cohérente et en y accordant toute mon attention, j’ai découvert que c’est vraiment ce que je suis censé faire. J’ai également toujours voulu diriger ma propre fondation. ”