Melbourne Arena va être renommé

Un lieu de tennis de l’Open d’Australie sera renommé en l’honneur de l’ancien premier ministre victorien John Cain. John Cain, qui est devenu le 41e premier ministre de l’État en 1982, a été le moteur de la création du National Tennis Center, maintenant Melbourne Park.

S’exprimant sur ABC Melbourne ce matin, le premier ministre Daniel Andrews a parlé des plus grandes réalisations de M. Cain. “Je ne pense pas que nous aurions l’Open d’Australie n’importe où près de l’événement majeur, il est maintenant [without Mr Cain],” Monsieur.

Dit Andrews. “Peut-être que ce ne serait même pas ici”. Il a ajouté: “Ce qui est maintenant Melbourne Arena deviendra John Cain Arena et je pense que c’est un hommage approprié à sa passion pour ce quartier et à une vie qui nous a tous enrichis.”

Le ministre des Sports et des Événements majeurs, Martin Pakula, a déclaré que cet honneur témoignait de la vision de M. Cain. Le gouvernement victorien a dépensé près d’un milliard de dollars à Melbourne Park depuis 2010 et l’Open d’Australie restera à Victoria jusqu’en 2036 au moins.

“Nous en voyons les avantages aujourd’hui avec quelque chose comme plus de 800 000 personnes passant par les portes pendant deux semaines et l’Open d’Australie étant plus grand et meilleur que jamais, et enfermé ici à Melbourne pendant de nombreuses années à venir”, a déclaré M.

Dit Pakula. “La vision de John Cain était d’avoir un domicile permanent pour l’Open d’Australie juste à la porte de la ville et il est maintenant devenu l’un des grands centres sportifs du monde”, a-t-il ajouté.