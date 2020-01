Melbourne Magic de Federer se termine alors que Djokovic remporte la finale de l’Open d’Australie

Novak Djokovic en est à sa huitième finale ouverte en Australie après avoir battu Roger Federer 7-6 (1), 6-4, 6-3 lors de sa cinquantième rencontre.

Il y avait eu beaucoup de débats sur la participation de Federer après sa victoire entravée en cinq sets contre Sandgren, mais il n’y avait aucun doute que les Suisses se rendraient au tribunal dans un tournoi qu’il qualifie souvent de résidence secondaire.

Et tandis que le champion à six reprises a montré un aperçu de l’éclat, une blessure à l’aine troublante a entravé son mouvement pour l’empêcher de le rendre vraiment compétitif alors que Djokovic a réussi à combler un déficit de 1-4 au premier set pour progresser en 2 heures et 18 minutes.

Federer retournera maintenant en Suisse pour la saison de ski (où il est purement spectateur) et se préparera ensuite pour les championnats de tennis de Dubaï en franchise qui débuteront en février.

Djokovic, quant à lui, sera en finale de dimanche où il affrontera Dominic Thiem ou Sascha Zverev pour avoir une chance de remporter son dix-septième titre du Grand Chelem.

Récapitulatif de correspondance rapide

Federer a remporté le tirage au sort et a choisi de servir. Le Suisse s’est retrouvé à 15-40 après une période de service conservatrice, mais il a rapidement accéléré le rythme pour tenir après un match à plusieurs reprises.

Ce fut alors au tour de Novak de faire face à des points de rupture tôt quand il frappa un coup droit large à 15-30 mais contrairement à Roger, il ne pouvait pas s’échapper, victime d’une passe de revers ridicule enfilée le long de la ligne.

Dans le troisième match, le Serbe a ouvert une autre fenêtre de 0 à 30 et malgré le fait que Roger ait fait 30 à 30, un coup droit en filet a permis à Djokovic de revenir pour 1-2.

Djokovic avait alors deux points de jeu au niveau, mais Roger a tourné trois points d’affilée pour créer un point d’arrêt. Novak l’a sauvé avec un gros service. Un deuxième point d’arrêt a suivi, qui a de nouveau été sauvé avec un gros service, mais à la troisième chance, Roger s’est connecté au retour avec un revers net que Djokovic n’a pas pu gérer pour briser 3-1.

Une retenue à trente a consolidé la pause pour Federer et le sextuple champion a rapidement eu trois chances d’assurer une double pause à 0-40. Cependant, Djokovic les a sauvés avec une portion impressionnante avant de conserver pour 2-4.

Federer a répondu avec une prise emphatique pour 5-2 et a encore une fois 0-30 sur le service de Djokovic, mais n’a pas pu porter le coup fatal car Djokovic a tenu pour 3-5.

Ce fut alors au tour de Federer de faire face à 0-40 mais il ne put trouver une issue alors que Djokovic recula pour 4-5.

Une prise rapide a mis le score à 5-5 et il semblait que Djokovic était en passe de remporter quatre matchs consécutifs quand il a façonné 15-40, mais Roger a posé le marteau pour tenir 6-5.

Djokovic a ensuite tiré un as d’embrayage 30-30 dans le match douze alors qu’il se mettait en attente pour forcer un bris d’égalité.

Le Serbe avait parfaitement joué lors de ses trois bris d’égalité à Wimbledon l’année dernière, faisant zéro erreur non forcée et cela a suivi un schéma similaire alors que Djokovic s’est enfui avec 7-1.

En deux sets et Djokovic a débuté avec une prise confortable pour 1-0. Deux points d’arrêt lui ont alors donné une chance de prendre pleinement le contrôle, mais Roger a creusé profondément au niveau à 1-1.

Les deux joueurs ont ensuite commencé à parcourir leurs parties de service, aucun des deux joueurs n’ayant été confronté à un point d’arrêt au cours des 8 premiers matchs.

Dans le match neuf, Roger a décidé de prendre une position de retour agressive bien à l’intérieur de la ligne de fond, mais cela n’a pas dérangé le Serbe qui a tenu 5-4.

Federer avait alors un point de jeu à conserver pour 5-5 mais une passe glissante à deux points a donné un point de consigne à Djokovic qu’il a converti en traçant habilement un tir au but pour pousser un coup droit dans le terrain ouvert.

Dans le troisième et avec des niveaux d’intensité pas tout à fait là des deux joueurs, peu de choses ont été créées sur les premières portes de retour.

Dans le sixième match, Federer n’a pas réussi à clore le match de 40 à 15 et a ensuite abandonné le service. Djokovic a ensuite tenu de 0-30 pour mener 5-2.

Federer a ensuite tenu à forcer Djokovic à le servir et il est passé en mode hyper-agressif au retour pour faire exploser quelques gagnants pour faire 30-30 mais Novak a scellé 6-3.

Statistiques du match

Aus Open SF 2020

Roger Federer

Novak Djokovic

As

15

11

Double défauts

3

1

1er service dans

65% (68/104)

73% (74/102)

Gagnez le 1er service

66% (45/68)

73% (54/74)

Gagnez le 2e service

42% (15/46)

54% (15/28)

Points d’arrêt gagnés

29% (2/7)

36% (4/11)

Points nets gagnés

67% (20/30)

92% (11/12)

Réception de points gagnés

31% (32/102)

39% (41/104)

Gagnants

46

31

Gagnants de retour

2

2

Erreurs non forcées

35

18

Renvoyer les erreurs non forcées

1

3

Total de points gagnés

93

113

Service le plus rapide

200 km / h

206 km / h

1ère portion moyenne

182 km / h

192 km / h

Moyenne de 2e service

157 km / h

161 km / h

Points forts

Conférence de presse

Bientôt disponible.

Réflexions sur le match

Je pense que Novak a bien résumé celui-ci en quelques phrases lorsqu’il parlait à Jim Courier après le match:

Cela aurait certainement pu être différent s’il avait utilisé ces points d’arrêt. Il a pris un bon départ et j’étais assez nerveux au début. Je dois dire que je respecte Roger pour sa présence ce soir. Il était visiblement blessé et pas proche de son meilleur en termes de mouvement. Ce n’était pas la bonne mentalité au début, parce que je le regardais et comment il se déplaçait tôt, plutôt que d’exécuter mes propres clichés. J’ai réussi à creuser mon chemin pour gagner le premier set, ce qui était évidemment important mentalement. Djokovic s’adresse à Jim Courier sur le terrain après sa victoire

Comme Djokovic y a fait allusion sur le terrain, dans ce premier set, il ne jouait pas son jeu naturel. Avec une grande partie de l’accumulation d’avant-match autour de la blessure de Federer et Novak conscient que Federer ne bougeait pas aussi bien avant même d’avoir frappé une balle, il n’était pas sûr de savoir comment jouer. En conséquence, il a fait quelques erreurs et Federer a été assez bon pour obtenir cette avance précoce.

Cependant, une fois que Novak se serait ressaisi, ça allait toujours être simple. Sans aucun doute, les fans considèrent ce premier set comme une occasion manquée, mais même si Federer l’avait saisie, sauf miracles consécutifs, Djokovic aurait pris le match en quatre sets.

Un peu décevant, il n’a pas obtenu la double pause bien sûr, mais cela n’a fait que peu de différence matérielle dans le résultat, car le Serbe est tout simplement beaucoup trop bon pour faire un recadrage à un joueur qui n’a eu qu’un service et une infraction limitée dans la nuit. .

À part cela, il n’y a pas vraiment grand-chose à examiner. Le tennis n’allait jamais être de la plus haute qualité, mais je pensais que Roger a montré ce qui peut arriver si vous essayez simplement d’aplanir les coups de fond en frappant 46 vainqueurs, dont certains étaient ridiculement bons. S’il apporte cet état d’esprit lorsqu’il est en pleine forme, nous verrons beaucoup de matchs amusants cette année et, espérons-le, plus contre Djokovic, car c’est un excellent match lorsqu’ils sont tous les deux sur le coup.

Quant à Novak, comme d’habitude. Après ces premiers ennuis, il a joué un match suffisamment solide pour passer sans accroc et il est un grand favori peu importe qui il affrontera dimanche.

Enfin, en regardant le tournoi dans son ensemble, cela n’a pas pu aller beaucoup mieux pour Roger en termes de progrès. Faire les quatre derniers matchs sans tournoi préparatoire et réussir à rentrer à la maison en quelques matchs qu’il aurait facilement pu perdre est une performance remarquable.

À court terme, traverser sans perdre un set et affronter Djokovic avec beaucoup de place dans le réservoir aurait été trompé en étant traîné à cinq par Millman et Sandgren. Mais pour le reste de la saison, il a de bonnes informations sur où en est son jeu et comment il répond aux cinq joueurs, ce qui devrait l’aider à culminer plus tard dans l’année, donc je pense que cela a été une bonne onze jours à Melbourne.

Comme toujours, faites-moi part de vos réflexions sur le match contre Djokovic et l’Open d’Australie dans son ensemble dans les commentaires.