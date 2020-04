Même maintenant, je n’ai aucun problème à motiver Daniil Medvedev à travailler

L’entraîneur Gilles Cervara est satisfait des progrès qu’il constate dans le jeu de Daniil Medvedev car il pense que son élève s’est amélioré dans de nombreux domaines, selon We Love Tennis France. La saison de tennis a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins en raison de la pandémie de coronavirus et certains joueurs peuvent avoir du mal à se motiver à s’entraîner dur.

L’entraîneur Cervara insiste sur la pandémie de coronavirus et une longue suspension n’affectera pas Medvedev, affirme-t-il, même en ces temps difficiles, il n’a aucun problème à motiver son élève à travailler dur. “Même pendant cette période, je n’ai aucun problème à motiver Daniil”, a déclaré Cervara.

Medvedev, classé n ° 5 mondial, a connu une saison 2019 exceptionnelle puisqu’il a disputé neuf finales l’année dernière et remporté des titres à quatre reprises. Le Russe visait un bon départ pour cette saison, car beaucoup espéraient pouvoir faire sensation à Melbourne Park et briser la domination du Grand Chelem sur les Big Three.

Pourtant, cela n’a pas été le cas lorsque le Russe s’est qualifié pour les huitièmes de finale à l’Open d’Australie avant de s’incliner en cinq sets face au triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka. Medvedev, qui a atteint le sommet de sa carrière au quatrième rang l’an dernier, a ensuite obtenu une mauvaise performance en février, puisqu’il n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses deux derniers tournois.

Le Russe de 24 ans a perdu son premier match à Rotterdam, avant d’être battu par Gilles Simon en quart de finale de Marseille la semaine suivante.