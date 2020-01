Même si vous êtes 5’7 “, vous pouvez aussi réaliser vos rêves.

L’Argentin Diego Schwartzman, tête de série no 14 à l’Open d’Australie de cette année, dit qu’il n’a jamais laissé sa taille l’affecter et croit que son travail acharné et sa confiance l’ont aidé à atteindre où il est aujourd’hui. Dans un essai pour le site Web de l’ATP Tour, Schwartzman dit: «Beaucoup de gens me demandent ma taille.

Comment est-ce que 5’7 “vous affecte en tant que pro du tennis? Que pensez-vous que vous auriez pu faire si vous étiez plus grand? Ma réponse est toujours la même: j’ai de plus gros problèmes que d’être 10 centimètres plus court que tout le monde.

Quand je marche sur un court de tennis, je ne pense pas à ma taille ni à la taille de mon adversaire. Je sais qu’il y a une différence, mais alors quoi? Peut-être que si j’avais 10 ou 15 centimètres de plus, j’aurais un meilleur service ou je pourrais frapper avec plus de puissance.

Mais ma taille ne changera pas. Je ne vais pas réveiller la taille de John Isner ou Ivo Karlovic. Il y a des raisons pour lesquelles je n’ai peut-être pas réussi ici, mais elles n’ont rien à voir avec ma taille. L’Argentin dit que lorsqu’un médecin lui a dit qu’il n’allait pas être très grand à l’adolescence, cela l’avait touché mais qu’une fois devenu professionnel, il avait toujours cru en lui.

“Quand j’avais 13 ans, un médecin m’a dit que je ne serais jamais plus grand que 5’7”. Je sais que je vous ai dit que la taille ne voulait pas dire grand-chose. Mais à l’époque, j’étais dévasté. Je ne savais pas ce que j’étais va pouvoir bien faire ma vie si le médecin a raison.

Je ne savais pas si je voulais toujours jouer au tennis. Mais mes parents ne m’ont pas laissé descendre. Ils m’ont dit que ma taille ne devait pas influencer mes rêves. Et heureusement, quand j’avais 15 ou 16 ans, j’ai commencé à avoir beaucoup de gens autour qui ont essayé de m’aider avec de l’argent, des voyages, un coach, un entraîneur, avec tout.

À ce moment-là, c’est devenu plus facile pour ma famille et moi. Je n’ai jamais été un des meilleurs juniors – le seul Grand Chelem junior auquel j’ai joué était les qualifications de l’US Open 2010, où j’ai perdu au premier tour. J’ai envoyé un message à ma famille ce jour-là, je ne savais pas ce que je faisais là-bas.

Mais je ne pense plus à tous ces moments difficiles. Et une fois que je suis devenu professionnel, je n’ai jamais douté de moi, peu importe les chances. J’ai toujours eu confiance en mon jeu et en ma carrière. J’ai toujours pensé que je pouvais le faire.

Me voici maintenant en compétition avec les meilleurs joueurs du monde. Je n’aurais jamais imaginé que ma carrière en serait là où elle en est maintenant. Mais peu importe ce à quoi j’ai dû faire face, j’ai toujours travaillé dur, et je pense que franchir ces obstacles a fait de moi un meilleur compétiteur et une personne encore meilleure.

Si je peux aller aussi loin, vous aussi. Croyez en vous, quoi que vous donniez, donnez tout ce que vous avez et un jour – même si vous êtes 5’7 “- vous pouvez aussi réaliser vos rêves” Schwartzman se qualifie pour les 16 derniers de l’Open d’Australie à Melbourne deuxième tête de série Novak Djokovic ..