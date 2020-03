Tennis – La star grecque du tennis Stefanos Tsitsipas a pris un peu de temps pour s’occuper de la Coupe Davis à Manille pour profiter des images et des sons de la ville et aussi aider les sans-abri. Tsitsipas, 21 ans, faisait partie de l’équipe grecque qui avait battu les Philippines lors des éliminatoires du Groupe mondial Asie / Océanie de la Coupe Davis le week-end dernier.

Dans un vlog publié sur son compte Youtube, la star grecque dit que lui et ses amis ont utilisé 20 euros pour faire l’épicerie de certains pauvres et que le même montant ne pourrait leur acheter du café et des collations que dans certains pays européens, notant le différence dans la valeur de l’argent.

Tsitsipas a également mentionné qu’il avait passé un bon moment à Manille – en publiant une mise à jour sur ses comptes de médias sociaux – “Merci d’avoir mis un sourire sur mon visage chaque jour. Merci d’avoir fait preuve de gentillesse et de générosité.

Merci d’avoir incarné et appliqué cette chaleur dans votre vie quotidienne. C’est vraiment remarquable et un excellent exemple pour que chaque nation là-bas soit comme vous. Merci de me montrer votre amour et de me faire sentir génial.

Je laisse un cadeau et c’est mon cœur. Que Dieu bénisse les Philippines!