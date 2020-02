Mertens: “Je dois remonter dans le top 20 pour pouvoir envisager de gagner un Grand Chelem”

Elise Mertens est le défenseur du titre au WTA Premier 5 Doha 2020 et a commencé sa carrière de la même manière en remportant Qiang Wang. Lors de la conférence de presse qui a suivi, il a réfléchi à ce que signifie être champion champion, à ses objectifs à court et à long terme, ainsi qu’à sa relation avec Kim Clijsters. “Il est important de ne pas se concentrer sur ce que j’ai obtenu ici l’an dernier. Je dois aller jeu par match afin de ne pas être consumé par la pression pour défendre les points. Je n’ai pas mal commencé l’année, mais je veux me consolider dans le top 20 pour construire l’assaut au Grand Chelem “, at-il déclaré avant de parler de son compatriote. “Elle est une grande combattante et n’a pas perdu son esprit. Je vais collaborer avec elle et avec les membres de son académie à temps. C’est un plaisir d’avoir ses conseils et son amitié”, a-t-il déclaré.

.