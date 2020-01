«Mes attentes sont assez faibles avant le choc de Johnson»

Roger Federer, 20 fois champion de la Major, fait les derniers préparatifs avant sa 21e campagne de l’Open d’Australie, face à l’Américain Steve Johnson au premier tour. Contrairement à ses principaux rivaux Novak Djokovic, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev, Roger a pris un chemin différent et a sauté la Coupe ATP inaugurale, restant à domicile à Dubaï et façonnant son jeu avant le premier grand événement de la saison.

Se battant pour le septième titre à Melbourne, 16 ans après le premier, Roger admet qu’il se trouve actuellement dans une situation délicate, face à l’adversaire qui a réclamé un titre Challenger samedi alors qu’il ne testait son jeu que sur le terrain d’entraînement jusqu’à présent.

Pourtant, le Suisse espère prendre le meilleur départ possible et entrer dans le rythme gagnant devant des adversaires plus coriaces, tout en prenant un match à la fois. Contrairement à Roger, ses principaux rivaux ont déjà eu de sérieux défis en Australie et il sera intéressant de voir s’il a fait une erreur en sautant la Coupe ATP ou non.

Federer a remporté deux titres à Melbourne au cours des trois dernières années, conquérant le major d’ouverture de la saison en 2017 et 2018 avant de frapper la porte de sortie de Stefanos Tsitsipas au quatrième tour il y a un an, perdant les 12 chances de pause dans une défaite serrée.

“Je joue Steve Johnson, soit dit en passant, pour ceux qui s’en soucient”, a plaisanté Federer. “Je ne sais pas; je me suis dit que c’est pour ça que je suis en Australie, mais ça va. Écoutez, c’est précisément la situation délicate en ce moment, en jouant à quelqu’un qui vient de jouer beaucoup cette semaine et qui est prêt à partir.

Il est prêt pour le match et je ne le suis pas. Je dois m’assurer de sortir rapidement des portes. La pratique se déroule bien; J’ai eu amplement le temps de me rythme et de faire tout ce que je devais faire pour me préparer. J’espère que ça suffit.

Je sais que c’est un très long chemin vers la victoire; c’est pour ça que je dois prendre un match à la fois. Mes attentes sont assez faibles. ”