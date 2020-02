“Mes filles parlent trois langues” – Roger Federer

La légende du tennis suisse Roger Federer veut apprendre la langue germanique occidentale parlée en Afrique du Sud. Ironiquement, Federer, qui est multilingue, ne parle pas l’afrikaans malgré le fait que sa mère soit native. Cependant, les enfants de Federer connaissent-ils la langue afrikaans?

La mère de Federer, Lynette, a grandi à Johannesburg. Cependant, elle a déménagé en Suisse après avoir rencontré son mari d’origine suisse, Robert Federer. Le natif de Bâle, qui jouera pour la première fois en Afrique du Sud, a parlé de sa famille élargie dans le pays et de ses racines sud-africaines.

«Mon afrikaans est très très limité»: Roger Federer

L’homme de 38 ans était heureux d’être de retour en Afrique car il a une famille là-bas. Cependant, le champion du Grand Chelem à 20 reprises hésite à parler afrikaans car ses parents ne lui ont pas enseigné la langue.

“Je ne sais pas, j’en sais un peu. Mais je dois encore les parcourir avant de les éliminer », a-t-il admis lors de la conférence de presse du Cap.

Il a révélé qu’il entendait toujours sa mère parler afrikaans à sa famille tout le temps quand elle était au téléphone. Il aime donc son afrikaans et il comprend peut-être 20 à 30%.

“Je ne me sens pas loin mais elle m’a appris l’anglais. Je ne sais pas si c’est une erreur ou non, mais mon afrikaans est très très limité », a-t-il ajouté.

«Afrikaans est toujours sur la liste des choses à faire»: Federer

«Mes filles parlent trois langues (slovaque), suisse-allemand puis anglais. Et les garçons comprennent les trois. Afrikaans est toujours sur la liste des choses à faire. Je dois dire à Granny de faire un meilleur travail », a-t-il plaisanté.

Roger Federer devrait jouer un match de charité contre son rival Rafael Nadal le 7 février au Cap. La paire devrait lever 1 million de dollars pour la Fondation Roger Federer devant une foule record de 50 000 personnes.

La fondation soutient l’éducation de la petite enfance en Suisse et dans six pays africains. Il a déjà atteint plus d’un million d’enfants dans son histoire.