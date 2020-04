Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, dit qu’elle pense que les mères qui travaillent sont des super-héros et doivent être reconnues, tout en parlant à la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour lors de la Fashion Week de New York mardi. Selon le magazine Time, Williams, qui a présenté sa propre collection de mode mercredi à la Fashion Week, dit: «Être maman est super important, mais aussi être un leader pour que ma fille puisse me regarder et dire:« C’est ce que ma maman fait.

J’aspire à faire ça et je veux être meilleur… C’est vraiment important pour moi d’inspirer la prochaine génération parce que c’est ça l’avenir ». Lorsque Wintour lui a demandé qui étaient ses héros, Williams dit: «Mes héros ont changé… après avoir eu un enfant, mes héros sont des mamans parce que les femmes sont des super-héros.

Avoir un bébé et ensuite aller travailler deux ou trois semaines plus tard ou travailler un 9-5… J’ai la chance de ne pas avoir à faire ça. Je suis à court de mots quand je pense aux femmes qui travaillent jour après jour pour subvenir aux besoins de leur famille, quand je sais combien il est difficile pour moi de quitter ma fille.

Je n’ai jamais ressenti ça avant de devenir maman. Je pense que les femmes doivent être reconnues ». En plus d’être maman, Williams continue de se concentrer sur sa carrière de tennis, ses entreprises et maintenant sa collection de mode. Williams a une fille, Olympia, qui a 2 ans. Lors du récent Open d’Australie, elle a déclaré qu’elle n’avait pas passé une journée à part sa fille jusqu’à présent.