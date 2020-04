«Mes idoles étaient Pete Sampras, Boris Becker, Stefan Edberg»

Gagner ou perdre, Roger Federer a toujours essayé de garder les points sur sa raquette et de dicter le rythme des rallyes. En grandissant, Federer admirait Boris Becker, Stefan Edberg et Pete Sampras, n’ayant la chance de rivaliser qu’avec ce dernier lors de ce fameux affrontement de quatrième ronde à Wimbledon 2001.

Six des sept premières finales ATP de Roger ont eu lieu sur la surface intérieure rapide, remportant le tournoi junior de Wimbledon en 1998 et trouvant l’équilibre entre la frappe de base agressive et les ruées vers le filet qui feraient de lui l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Interrogé sur ses joueurs préférés en grandissant, Roger a mentionné l’Allemand, le Suédois et l’Américain, prêts à affronter une autre star du tennis Andre Agassi au quatrième tour de l’US Open 2001. Au troisième tour, Federer a produit un 6-4 serré , 7-5, 7-6 victoire sur Sjeng Schalken pour réserver cet affrontement contre l’un des joueurs les plus en vue de la décennie précédente.

Après cette victoire sur Pete Sampras à Wimbledon, Roger a déclaré qu’il donnerait de son mieux pour renverser l’autre grand américain, se sentant bien sur le terrain après avoir raté les six semaines précédentes en raison d’une blessure à l’aine subie à Wimbledon qui l’a forcé à manquer le Canada et Cincinnati. .

“Battre Pete Sampras à Wimbledon était quelque chose d’exceptionnel. Il a été mon joueur préféré tout en grandissant, avec Boris Becker et Stefan Edberg. D’un autre côté, mon jeu est entièrement différent de celui d’Agassi, je ne pourrais jamais me comparer à lui; ce serait être énorme si je peux le battre ici.

Il ne s’est pas passé grand-chose depuis Wimbledon, car j’ai été blessé pendant environ six semaines, prenant un traitement et ne travaillant pas sur mon jeu. ”