Monica Puig a dû faire face à une grave dépression ces dernières années. La joueuse de tennis portoricaine, qui a remporté deux titres WTA au cours de sa carrière, a vécu le moment le plus difficile de sa vie au moment où elle semblait prête à exploser définitivement.

Aux Jeux olympiques de Rio 2016, Puig a remporté la médaille d’or et le neuvième médaillé général de cette délégation. Avec l’exploit, elle est également devenue la première championne d’Amérique latine dans la discipline du simple féminin et est la seule joueuse non classée à remporter la médaille d’or depuis la réintroduction du tennis en 1988.

«Mes trois dernières années ont été sombres. Je n’avais pas de concentration et j’étais très empêtré dans beaucoup de choses et je me suis négligé. Je n’ai pas prêté attention aux choses précieuses ou à celles qui m’intéressaient et je plaisais simplement aux autres », a-t-elle déclaré à La Nacion, un quotidien argentin.

«J’ai arrêté de sortir avec mes amis et ma famille et j’étais toujours au téléphone et lisant les commentaires sur les réseaux sociaux, auxquels je faisais attention et pouvais avoir quinze messages positifs, mais je n’ai lu qu’un seul négatif et cela m’a fait couler.

J’étais trop mal », a-t-elle ajouté. «Je veux être très sincère parce que je sais que les athlètes servent d’image aux jeunes et je veux qu’ils sachent que tout n’est pas rose. Quand je vais bien, je n’ai pas peur de rivaliser avec qui que ce soit.

Vous mettez Serena Williams devant, je la respecterai. Mais je m’apprécie et je sais que je peux la battre. Je pensais qu’à chaque match, j’avais une chance de gagner. ”