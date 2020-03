“Mes trois dernières années ont été sombres” – La championne olympique Monica Puig parle de sa bataille contre la dépression

L’ancienne numéro 27 mondiale Monica Puig sera la championne en titre cet été aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Jusqu’à présent, la médaille d’or olympique a été le plus grand titre de sa carrière et elle est la première athlète portoricaine à atteindre cette gloire.

Cependant, il y a quelque temps, la vie n’était pas facile pour Puig, et elle a ouvert son combat contre la dépression. «Mes trois dernières années ont été sombres. Je n’avais pas de concentration et j’étais très empêtré dans beaucoup de choses et je me suis négligé. Je n’ai pas prêté attention aux choses précieuses ou à celles qui m’intéressaient et je plaisais simplement aux autres », a-t-elle déclaré à La Nacion, un quotidien argentin.

Depuis les Jeux de Rio, elle n’a remporté aucun titre sur le circuit WTA et l’Open de Luxembourg 2017 a été sa seule apparition finale,

Monica Puig

Monica Puig, 26 ans, n’était pas vraiment intéressée à passer du temps avec ses proches. Elle préférait rester à l’intérieur et se déconnecter du monde extérieur.

«J’ai arrêté de sortir avec mes amis et ma famille et j’étais toujours au téléphone et lisant des commentaires sur les réseaux sociaux, auxquels je faisais attention et pouvais avoir quinze messages positifs, mais je n’ai lu qu’un seul négatif et cela m’a fait couler. J’étais trop mal », a-t-elle ajouté.

Malgré toutes ses difficultés mentales, elle n’a jamais vraiment voulu renoncer au tennis, elle a plutôt repoussé ses limites pour faire de son mieux. “Je veux être très sincère parce que je sais que les athlètes sont une image pour les jeunes et je veux qu’ils sachent que tout n’est pas rose”, a ajouté le natif de Porto Rico.

“Je n’ai peur de rivaliser avec personne” – Monica Puig

Jusqu’à présent dans sa carrière, elle vient de remporter un titre WTA en simple. Et actuellement, elle est classée 87e au monde. L’an dernier à Wuhan, Puig a étonné Angelique Kerber lors du premier tour. Et avant cela à Charleston, elle a éliminé Aryna Sabalenka, Danielle Collins et Sofia Kenin et a atteint les demi-finales.

“Quand je vais bien, je n’ai pas peur de rivaliser avec qui que ce soit. Vous mettez Serena Williams devant, je la respecterai. Mais je m’apprécie et je sais que je peux la battre. Je pensais qu’à chaque match, j’avais une chance de gagner », a ajouté Puig.

Après l’Open de Luxembourg 2019 en octobre, Monica Puig a subi une opération au coude et a fait une pause dans le tennis. Maintenant, elle remarquera son retour au sport lors de l’événement WTA 125 à Indian Wells, aux États-Unis. Et elle s’efforcera de défendre sa médaille à Tokyo.