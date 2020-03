Message de soutien de Roger Federer au coronavirus

Après que les communiqués publiés par Novak Djokovic et Rafael Nadal ces derniers jours ont envoyé leurs messages d’encouragement et de soutien à l’ensemble de la population mondiale, ce n’était qu’une question de temps Roger Federer faire de même à travers leurs réseaux sociaux. Ce matin, le joueur suisse a publié un communiqué dans lequel il a fait savoir au monde entier que lui et sa femme Mirka feront un don d’un million de francs suisses aux familles les plus vulnérables de leur pays. Le numéro quatre mondial actuel ouvre son cœur en demandant l’engagement et la solidarité de tous ses partisans, garantissant que cette catastrophe nous rendra plus forts à l’avenir et nous maintiendra plus unis. Cela dit, il est préférable que nous voyions le message de Roger dans son intégralité à travers cette traduction espagnole:

“C’est une période très difficile et compliquée pour tout le monde et c’est pourquoi il est important que personne ne soit laissé pour compte. Mirka et moi avons décidé de donner un million de francs suisses aux familles les plus vulnérables de Suisse. Notre contribution n’est qu’un début. Nous espérons que plus de personnes Vous pouvez vous joindre à cette initiative car nous avons tous besoin les uns des autres. Ensemble, nous pouvons surmonter cette grave crise. Nous devons rester en bonne santé!

Rappelons qu’actuellement dans le monde du tennis est en attente en raison de la pandémie de coronavirus qui affecte le monde entier. Actuellement, les circuits ATP et WTA sont en attente jusqu’au 7 juin, mais tout indique que cette suspension durera quelques mois et même de nombreux experts disent que nous n’aurons plus de tennis avant 2021. La météo dira. Pourtant, il est gratifiant de voir à quel point de grandes personnalités sportives comme Roger Federer contribuent à des initiatives de ce type. Nous verrons si plus de joueurs de tennis se joignent et parviennent à aider les plus défavorisés.

