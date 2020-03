Message d’encouragement de Rafa Nadal pour le coronavirus

Les grands athlètes sont également très sensibilisés aux affections du coronavirus. Le joueur de tennis espagnol le plus récompensé, Rafa Nadal, a voulu envoyer un message d’encouragement et de soutien à travers ses réseaux sociaux dans ces moments difficiles. Quelques mots surtout adressés à ceux qui soignent les malades et aux familles qui vivent de plus près cette pandémie. Il l’a accompagné du hashtag #YoMeQuedoEnCasa en plusieurs langues, pour sensibiliser à l’importance de suivre les directions de la Santé.

“Tout d’abord, je voulais m’excuser parce que je suis loin des réseaux depuis longtemps, Ce sont des moments très compliqués pour tout le monde, toute cette situation nous accable et je pense que nous le prenons tous de la meilleure façon possible chez nous. Je voulais juste adresser tout d’abord un message de remerciement à tous les médecins, infirmières, tous les personnels de santé qui nous protègent, ainsi qu’à toutes les forces de police, la garde civile, la police nationale, l’armée …, tous ceux qui font on se sent un peu plus en sécurité, Ils sont en première ligne qui, après tout, ce sont ceux qui sont le plus à risque d’être infectés et ils sont aujourd’hui nos héros. Je veux exprimer mon admiration et ma gratitude maximale pour vous tous, merci beaucoup “, étaient les premiers mots de Nadal dans son message.

Il a ensuite rappelé les familles qui souffrent tant: “Je veux envoyer un message d’encouragement à toutes les familles qui souffrent, à la fois aux personnes infectées et surtout à toutes celles qui ont eu des connaissances, aux proches décédés du coronavirus Vous envoyer un message d’encouragement, difficile de dire quoi que ce soit en ces temps difficiles. Je peux seulement dire que nous sommes désolés, que Nous espérons que ces moments difficiles passeront et que ce sera le plus tôt possible “il le souhaitait.

Nadal a terminé avec un message d’espoir. “Il y a aussi des choses positives en ces temps difficiles, nous prouvons être un peuple uni, de nombreuses entreprises sont très solidaires, apportent leur grain de sable et tous les citoyens nous montrent unis jour après jour, respectant toutes les normes que le service de santé ils nous conseillent de rester à la maison, de faire ce que nous devons faire pour mettre fin à cette terrible pandémie le plus tôt possible. Merci, à bientôt “, a conclu le grand athlète.

