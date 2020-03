Message d’encouragement de Thomas Berdych au milieu d’une épidémie de coronavirus: “Tout ira bien!”

L’épidémie de coronavirus a touché de nombreux pays à travers le monde et nombre d’entre eux souffrent du manque de ressources et de solutions, de sorte que tout appel au calme et à la tranquillité a des effets positifs. Thomas Berdych, l’ancien numéro 4 mondial à la retraite, avait transmis un tel message sur Instagram à ses plus de 370 000 followers.

«Les gens, faites preuve de bon sens, respectez les règles, soyez patient. Le monde fait une pause. Tout ira bien!!” dit Thomas. En tant que «retraité», Berdych se retrouve presque toujours dans tous les pays du monde.

Maintenant, avec toutes les interdictions de coronavirus, il a peut-être reporté certains de ses voyages. Cependant, il a déjà réussi à visiter quelques destinations en 2020. Au début de l’année, il est allé skier en Autriche et, plus tard, il a pu être trouvé en train de faire la fête avec Roger Federer et Rafael Nadal au Cap, en Afrique du Sud, lors de l’exposition Match For Africa.

Il a ensuite poursuivi son aventure africaine en visitant la Namibie, où il a pris un vol en avion au-dessus du cap de Bonne-Espérance. Malheureusement pour lui et pour nous tous, le coronavirus s’est étendu au statut de pandémie et des mesures de précaution doivent être prises par nous tous pour lutter contre l’épidémie.

“Nous ne pouvons pas le dire assez fort ou assez clairement ou souvent: tous les pays peuvent encore changer le cours de cette pandémie”, a déclaré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse à Genève.

«Certains pays sont aux prises avec un manque de capacités. Certains pays sont aux prises avec un manque de ressources. Certains pays sont aux prises avec un manque de détermination ».