Miami Masters annulé en raison de craintes de coronavirus

Le Miami Masters a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus, rapporte Sky Sports Italy. Dimanche, l’Indian Wells Masters est devenu le premier événement sportif majeur aux États-Unis à être annulé en raison des problèmes de coronavirus.

L’annulation de tout l’événement d’Indian Wells ne convenait pas à certains joueurs, car beaucoup craignaient que d’autres tournois suivent la même voie et annulent leurs événements. Cependant, les organisateurs du Miami Masters ont publié une déclaration lundi, confirmant qu’ils prévoyaient de poursuivre l’événement comme prévu.

Mais les chances de voir le Miami Masters de cette année ont subi un énorme coup mercredi lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus une pandémie. Maintenant, il y a de fortes chances que le tennis soit confronté à une longue pause, comme le rapporte Russell Fuller de la BBC: “Attendez une possible suspension de six semaines des circuits ATP et WTA – les conseils des joueurs se réunissent aujourd’hui, et cela semble être le direction du voyage (pour les joueurs, au moins). ”