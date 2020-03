Miami réaffirme son intention de jouer le tournoi

Après la suspension définitive d’Indian Wells, toutes les alarmes se sont déclenchées dans le monde du tennis. Pour l’avenir, le Miami Masters 1000 Il s’agit du prochain grand événement du calendrier et les questions étaient immédiates: le tournoi se jouera-t-il? Bien que les prévisions pessimistes abondent, le tournoi a décidé de tirer un déclaration officielle dans lequel ils expriment que “l’événement se poursuivra comme prévu, se déroulant du 23 mars au 5 avril”. Néanmoins, ils admettent qu’ils contrôlent la situation avec les autorités sanitaires compétentes et sont en communication constante avec l’ATP et la WTA. Même avec plus de 12 jours avant le début du tournoi, c’est la première fois que l’événement en parle.

Déclaration de l’Open de Miami. pic.twitter.com/kj6aDOmMwV

– Miami Open (@MiamiOpen) 9 mars 2020

.