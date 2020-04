Michael Chang détrône Jim Courier pour atteindre la finale

En 1991, Jim Courier est devenu le premier vainqueur du “Sunshine Double”, offrant un tennis incroyable en mars pour conquérir Indian Wells et Miami, ses premiers titres ATP après 1989. Un an plus tard, l’Américain a perdu les deux couronnes à son compatriote Michael Chang qui a battu Courier en demi-finale à Miami 6-2, 6-4 en 80 minutes pour atteindre les finales consécutives du Masters 1000 juste après ses 20 ans.

C’était la cinquième rencontre entre Courier et Chang et la quatrième victoire pour le jeune américain qui avait le dessus dans leurs rencontres d’ouverture avant que Jim ne prenne les commandes lors des six prochains affrontements après la Floride. Il n’avait aucune chance dans celui-ci, prenant neuf points sur le retour et ne créant jamais de chance de pause.

Après cette démonstration de service parfaite, Chang a été en mesure de pousser fort sur le retour, créant six opportunités et en saisissant trois pour contrôler le tableau de bord et marcher dans le match pour le titre. Ils avaient environ 20 gagnants au total et Chang a réussi à forcer plus d’erreurs de Courier, ayant le dessus dans les échanges les plus courts et les plus étendus pour franchir la ligne d’arrivée en premier et établir le choc final contre Alberto Mancini.

Jim a tenu à aimer lors des deux premiers matchs de service et tout a changé au cinquième match lorsque Michael a décroché un revers profond que son rival n’a pas réussi à contrôler, assurant une pause et ouvrant un écart de 3-2. Chang a confirmé l’avantage avec une prise à 15 et a pris une autre pause dans le prochain match à la suite d’une erreur de coup droit de Courier, forgeant une avance de 5-2 et fermant l’ouvreur avec une prise à l’amour quelques minutes plus tard.

Un lob incroyable a saisi une chance de pause pour Michael dans le match d’ouverture du deuxième set, refusé par un solide smash de Courier qui a ramené le match à la maison pour mettre fin à sa chute et éviter un déficit encore plus important. Chang a également eu sa chance dans le troisième match, créant une autre occasion de pause que Jim a effacée avec un as, tenant après une erreur de revers de son rival pour rester 2-1 devant.

Après une bonne prise après l’autre, Michael a de nouveau égalisé le score et a réussi une pause dans le match cinq après une double faute coûteuse de Courier pour ouvrir un écart de 3-2, clôturant le match suivant avec un vainqueur de service pour faire un grand pas vers le ligne d’arrivée.

Les deux joueurs ont bien servi dans les matchs restants et c’est Chang qui a ramené la victoire à la maison avec trois vainqueurs à 5-3, prolongeant la séquence de victoires à 11 matchs.