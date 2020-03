Michael Jeremiasz, ancien joueur de tennis en fauteuil roulant, se montre positif pour COVID-19

L’ancien joueur de tennis en fauteuil roulant Michael Jeremiasz, qui a été quadruple médaillé paralympique, a déclaré qu’il avait été testé positif au virus COVID-19. Dans une courte vidéo publiée sur Twitter, il était rassurant sur son état de santé, envoyant un message depuis son domicile où il est enfermé.

«Restez à la maison, protégez-vous et protégez les autres. En espérant que nous nous reverrons dans quelques semaines ou quelques mois pour célébrer la vie. “Jeremiasz a tweeté:” Ici, je suis en repos forcé et confiné pendant 14 jours après avoir été diagnostiqué avec # COVID19 # RestezChezVous # coronavirus # confinementtotal # PrenezSoinDeVous ” Jeremiasz, 38 ans, est un ancien joueur de tennis professionnel français en fauteuil roulant.

Il a remporté une médaille d’or dans l’épreuve de double masculin aux Jeux paralympiques de Beijing 2008 et a été n ° 1 mondial en double et en simple sur le circuit en fauteuil roulant. En double, il a remporté l’Open d’Australie 2003, l’US Open 2005, l’US Open 2006, l’Open de France 2009, les Championnats de Wimbledon 2009 et les Championnats de Wimbledon 2012.

Il a également remporté l’Open d’Australie 2006 en simple et le bronze aux Jeux paralympiques de 2004.

Me voilà au repos forcé et confiné pour 14 jours après que l’on était diagnostiqué le # COVID19 #RestezChezVous #coronavirus #confinementtotal #PrenezSoinDeVous pic.twitter.com/MUQwa6MySR – MICHAEL JEREMIASZ (@MJEREMIASZ) 24 mars 2020