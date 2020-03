Miguel Ángel López Jaén, ambidextre par conviction

Toute la vie a été débattue sur le profil qui profite le plus dans le circuit professionnel: être gaucher ou être droitier. Au fil des ans, des joueurs et de leurs déclarations, il a été confirmé que les joueurs de tennis gauchers, en raison de leur manque d’abondance, sont devenus le rival le plus fort. Du moins, dans les plus maladroits. Une fois ce concept assimilé, la deuxième question qui nous envahit est encore plus complexe: pouvez-vous choisir avec quelle main jouer? Le cas de Rafa Nadal – droit d’écrire et gaucher pour le tennis – protégé sous les conseils de son oncle Toni fait déjà partie du sport mais, qu’en est-il du reste des joueurs?

Miguel Ángel López Jaén (Elche, 1982) prend place dans le débat grâce à une histoire qui s’est produite il y a exactement 26 ans. Celui qui a été joueur de tennis professionnel pendant quinze saisons a suspendu la raquette en 2015 pour se consacrer à l’enseignement et aider les plus jeunes à réaliser leur rêve. Dans l’immobilité et l’éloignement des projecteurs, la dernière chose à laquelle il s’attendait est que son téléphone sonne à ce stade pour rafraîchir le chapitre le plus extravagant de sa carrière. Un revers qui a presque changé sa vie et aujourd’hui, nous faisons écho à Point de rupture.

Nous déménageons 1994, Championnat d’Espagne d’Alevín à Tarragone. Miguel Ángel a 12 ans et est déjà l’un des meilleurs de sa catégorie. Sa participation à la table commence par une victoire ferme, jusqu’à ce qu’un accident au milieu de son match du deuxième tour perturbe toutes ses options. «Je suis allé frapper un smash très forcé, je suis tombé en arrière et me suis cassé le coude sur le bras droit. C’était une voie rapide, donc c’était une grosse fissure. J’étais presque cinq mois blessé», Se souvient l’ilicitano. Le coup avait été inclément, impossible de bouger son bras, il attendait une saison pour regarder le tennis à la télévision à côté du plâtre […] À moins d’explorer de nouveaux horizons.

C’est là que le chiffre de Oscar Borrás, l’homme qui l’a formé de 7 à 16 ans. «Afin de ne pas me déconnecter du tennis pendant ces mois, Oscar m’a proposé de commencer l’entraînement avec la gauche. Au fil du temps, grâce à cela, il finirait par avoir l’un des meilleurs revers du circuit », explique l’ancien joueur. «En jouant tout ce temps avec ma main gauche, j’ai aussi involontairement amélioré l’inverse. Je me souviens avoir lancé le ballon avec le bras en plâtre pour retirer ou jouer l’inverse d’une main, mais sur la base d’un entraînement de plusieurs heures, j’ai fini par m’améliorer, même en jouant des tournois. Je reconnais que quand Oscar me l’a dit, il s’est écrasé, mais voyez si ça s’est bien passé. Si vous ne croyez pas en ce que votre coach vous dit, quoi que vous fassiez, cela ne sortira pas. J’ai fait confiance et ça s’est bien passé », souligne-t-il.

Il a fallu près de six mois pour jouer avec le schéma modifié: nouveau bras de l’exécuteur testamentaire et nouveau revers d’une seule main. «Les gens hallucinaient à chaque fois qu’ils me voyaient dans un tournoi: Pero Mais que faites-vous? Si vous avez un bras en fonte … et vous êtes aussi droitier! ‘ Je suis resté ainsi pendant plus de cinq mois jusqu’à ce que je puisse rejouer avec la droite. Dans un championnat national que j’ai joué pendant cette période, j’ai atteint la finale en jouant avec la gauche, mais en finale j’ai décidé de jouer avec la droite. J’ai perdu J’ai remarqué que je manquais de sécurité, j’avais toujours peur que mon coude se casse », explique Miguel Ángel.

En ce moment, vu la structure des événements, vous poserez tous la même question. Pourquoi n’a-t-il pas continué à jouer avec la gauche? «La vérité est que cela ne m’a jamais traversé l’esprit. Ce qui m’est arrivé, c’est que jouer avec la gauche m’a aidé à mieux jouer avec la droite. On dit que si vous jouez toujours avec la même main, vous n’exercez qu’une partie du cerveau mais, si vous commencez à travailler au contraire, vous activez l’autre partie. Cela m’a ensuite aidé à mieux jouer. C’est pourquoi j’aime maintenant que les joueurs que je forme jouent toujours un jour par semaine avec la gauche. Certains pensent que je suis fou, mais je sais de quoi il s’agit », explique le technicien de l’expérience.

Cependant, cette idée qui semble innovante est née il y a des années. Celui qui était son entraîneur, Óscar Borrás, est celui qui l’a inculqué. «Nous avons travaillé avec Leo Pruimboom, l’un des meilleurs neurophysiologistes du circuit. Bien avant cet accident, il avait toujours commenté une idée qui me semblait révolutionnaire. On m’a demandé, si possible, que mes joueurs jouent une dizaine de minutes par jour avec la main opposée, notamment au début de l’entraînement. Selon lui, cela a aidé à compenser un peu le corps mais, fondamentalement, il m’a demandé parce que, selon une étude, avec cette pratique, un joueur pouvait améliorez votre tennis de 16% de plus. J’ai adoré cela et je l’ai rapidement mis en pratique », explique Oscar à propos du plan.

«Je me souviens encore de cet après-midi sur le chemin de l’hôpital. J’ai contacté Leo et il m’a dit que s’il te plait, ne le jette pas là. “Obtenez un pansement, faites une radiographie et mettez votre bras à 120 degrés”, m’a-t-il supplié par téléphone. J’ai fait entièrement confiance à Leo, Le bras d’un joueur de tennis ne peut être touché par personne, donc le lendemain nous l’avons emmené à Javea pour que Leo lui-même plâtre. Je n’avais plus la même douleur mais l’inquiétude était toujours grande. C’est alors qu’il l’a plantée et lui a donné un minimum de 3-4 semaines avec elle. Heureusement, nous nous entraînions avec la gauche depuis quelques années, nous avons donc décidé de continuer à pratiquer normalement, en recherchant cette amélioration de 16% », explique Borrás.

Miguel Ángel López Jaén, déjà âgé de 12 ans, a montré qu’il n’est jamais trop tard pour tourner votre tennis à 180º. «Lorsque vous commencez à jouer avec la gauche, c’est difficile, cela vous coûte, mais si vous commencez à vous entraîner tous les jours, en peu de temps vous prenez un niveau. Ce n’est pas aussi difficile qu’on le pense. Nous parlons toujours d’un joueur avancé, bien sûr, quelqu’un qui compétitionne. S’entraîner une semaine entière avec la gauche, je suis sûr que j’aurais déjà un niveau de 50% avec cette main. Nadal est droitier, par exemple, lorsque son environnement a mis la raquette à sa gauche, ils savaient ce qu’ils faisaient. Il est clair que tout le monde n’a pas cette capacité, si vous pouviez choisir, tout le monde choisirait d’être gaucher, mais tout le monde ne peut pas le faire », confirme l’Espagnol.

“L’expérience n’a duré que quelques mois, mais c’était quelque chose d’unique, d’incroyable, je ne sais pas pourquoi nous ne l’avions jamais partagé avec personne”, demande Oscar 26 ans plus tard. Quant à Michel-Ange, le protagoniste de l’histoire, il a servi à recueillir de nombreuses autres anecdotes pendant le voyage. «Je me souviens d’une journée d’entraînement avec Andy Roddick, nous jouions quelques points Doha et l’oncle a voulu hésiter un instant: il a commencé à jouer avec sa gauche. Bien sûr, on ne s’attendait pas à ce qu’il joue si bien avec la main changée. Il est resté mort, il pensait qu’il allait rire et puis il ne m’a pas fait un seul point », se souvient l’ilicitano avec un sourire.

Déjà avec le modèle droitier récupéré, Miguel Ángel a fait une carrière dans le circuit atteignant 171º du classement en 2009 comme le meilleur classement. Il a atteint le deuxième tour de Roland Garros en 2008où il est tombé avant Novak Djokovic. “J’ai toujours l’épine coincée dans ce match.” Il a également fait face Rafa Nadal dans le ITF de Gandía en 2002, année d’éclosion des îles Baléares. «L’attente était énorme, tout le monde allait le voir. Il a fini par me gagner 2-6, 6-2 et 6-3, il m’a battu, j’ai déjà vu que c’était super ». Dans son dossier, il n’a jamais pu décrocher un titre ATP, mais il a vaincu ses coéquipiers comme Verdasco, Ferrer, Almagro, García López, Bautista, Ramos, Granollers ou Carreño. Et surtout, il était sur le point de soulever un trophée en jouant avec la gauche, ne serait-ce que parce qu’il n’avait pas le choix. Il est clair que le remède n’est pas toujours pire que la maladie.

