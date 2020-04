Miguel Díaz exige que le tennis revienne le plus tôt possible en Espagne

Si quelque chose est déjà clair ces derniers jours, c’est que la désescalade de toutes les mesures proposées pour lutter contre le coronavirus ne sera pas facile et nécessitera une coordination entre de nombreux acteurs impliqués. Le monde du sport soupire de la possibilité de revenir le plus tôt possible et de résoudre ainsi la situation économique difficile dans laquelle il est plongé. Ce ne sont pas seulement les joueurs, les arbitres ou les tournois qui souffrent, mais une très grande masse sociale telle que celle représentée par les clubs de tennis en Espagne, avec une multitude de familles dépendant des salaires des entraîneurs, des administrateurs, des gestionnaires de l’entretien des terrains et bien d’autres plus de professionnels associés à la base nationale de tennis. Pour lui, Miguel Diaz a réclamé lors d’une conversation avec la Fédération de tennis de Madrid (FTM) une série de mesures pour revenir dès que possible.

“Nous sommes en contact permanent avec le Conseil supérieur des sports (CSD) pour tenter de faire comprendre la nécessité de récupérer dans les meilleurs délais la possibilité de rouvrir les installations. Nous savons clairement que la première chose est la santé et nous ferons en tout temps ce que le ministère de la Santé dicte, mais nous aimerions que le tennis soit le premier sport à revenir “Le pire de tout cela, c’est l’incertitude qui existe puisque personne ne peut faire ses plans et être plus ou moins clair quand et comment reprendre ses activités”, a-t-il déclaré avant de proposer des arguments convaincants sur de la nécessité pour le tennis de revenir le plus tôt possible.

Et c’est que la crise économique de 2008 a eu des effets très négatifs sur le tennis espagnol et maintenant qu’elle commence à se redresser, cela peut être un coup fatal. “Une grande partie de la masse sociale a été perdue et maintenant les clubs sont dans une situation difficile car la plupart d’entre eux dépendent des revenus tirés des cours et des activités. Nous avons besoin d’aide car il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en mesure d’exercer leur activité.” Nous avons un réseau de 1200 clubs de tennis et 80% avec nos propres installations“Díaz a dit, en précisant que cela est très différent des autres sports, qui utilisent des installations publiques afin que les dépenses soient plus faibles.

“Notre sport est beaucoup plus sûr car il est individuel et la distance sociale peut être maintenue. Il serait important d’avoir des tests rapides à faire pour les joueurs afin qu’ils puissent reprendre l’entraînement le plus tôt possible. Quoi qu’il arrive, nous aurons besoin de subventions ou d’élimination. dépenses pour survivre “, a-t-il déclaré Miguel Diaz qui dirige le RFET, dont la pertinence dans le monde est importante mais comme il n’a pas de Grand Chelem, il a beaucoup moins de moyens financiers que l’Australie, la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis, ce qui n’a pas empêché le tennis espagnol de mener l’élite depuis de nombreuses décennies. Cette crise ne devrait pas changer cela.

