Mihaela Buzarnescu explore la voie de l’étude

Qu’est-il arrivé à Mihaela Buzarnescu? La femme qui a cassé son toit vers l’âge de 30 ans, est entrée dans le top20, a même pu décrocher aujourd’hui son premier titre professionnel (San José 2018) est un profil complètement oublié. Touché par une blessure à l’épaule depuis le dernier Us Open, le Roumain n’a pas marché sur un court de tennis au cours des cinq derniers mois, un retour qui semble plus éloigné. Dans une lettre ouverte Derrière la raquette, le joueur de tennis de Bucarest détaille ce que ses intérêts ont été pendant tout ce temps et montre la lumière à tous ceux qui pensent qu’après le tennis il n’y a rien. Par exemple, parier sur l’étude.

«On ne s’habitue à quelque chose que lorsque cela devient une habitude. Dans mon cas, j’ai vraiment aimé découvrir une autre facette de moi-même, une autre personnalité. J’aime savoir comment fonctionne le monde et ensuite le partager avec les autres. Je pense que peu de gens pensent que je serais là où je suis en ce moment, mais mon Doctorat en sciences du sport Il a ouvert de nouvelles opportunités en cours de route. Les blessures ne sont jamais faciles à soigner, car elles prennent votre tennis, mais elles m’ont donné l’opportunité de commencer à étudier », célèbre Mihaela dans son écriture.

«De nombreux joueurs de tennis n’ont jamais la possibilité de voir ce qui se passe de l’autre côté à cause des gens qui les entourent. Il y a toujours l’idée qu’on peut reprendre des études au cas où votre carrière de joueur de tennis ne fonctionnerait pas. Ils pensent que si vous restez concentré uniquement sur le tennis, c’est la façon de réussir, juste celle-là, mais ce n’est pas toujours vrai. Grâce à mon éducation, j’ai interagi avec de nombreuses personnes différentes que je n’aurais jamais eu la possibilité de ne pas avoir étudiées. Ces études m’ont permis plus que jamais de croire en moi», Insiste l’homme de 31 ans.

Cette porte ouverte par Buzarnescu a changé sa vie, à tel point qu’il a commencé à croire que le tennis n’est pas tout. “Pour l’instant, je ne peux qu’imaginer jouer environ 4-5 ans sur le circuit. Cela peut sembler drôle mais, après cette vie, ce que je veux, c’est parcourir le monde autant que possible pendant une année entière. Les gens pensent qu’à travers le tennis, vous pouvez voir le monde, mais vous passez la plupart de votre temps sur le court ou à l’hôtel. De temps en temps, vous pouvez faire du tourisme gratuit, mais pour la plupart, nous sommes tous disciplinés. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le temps ou de sortir un soir, il y a beaucoup à faire », explique le Roumain, actuellement 117e du classement WTA.

Mais où Mihaela met plus de vérité dans son discours, c’est quand elle entre comparer le circuit masculin et féminin, mais pas pour le groupe auquel vous pensez. «Dans mes dernières années, j’espère voir un petit changement pour les femmes dans le circuit, l’environnement doit vraiment s’améliorer. Je pense que tout le monde est actuellement trop strict. Je sais à quel point la compétition est importante, mais ces rivaux sont pratiquement les mêmes joueurs que nous partageons avec le reste de l’année. Il faut plutôt le voir comme une épice familiale. Si l’atmosphère était un peu plus calme et plus relaxante, ce serait plus agréable pour tout le monde, plus d’amitiés sont nécessaires », dit-il franchement avant de soutenir l’idée avec toutes ses idées.

«Il y a des moments où nous devons tous nous ouvrir, que ce soit pour quelque chose de sérieux ou juste pour rire avec quelqu’un, mais cette atmosphère ne nous permet pas d’être à l’aise. Cela prendra du temps pour ce changement, mais c’est nécessaire. Les hommes, quant à eux, sont allés plus loin avec cette relaxation et cette socialisation, tandis que les femmes rendent cela plus difficile. Avec un sport individuel comme le tennis, vous vous lancez dans un monde où vous êtes seul et votre équipe, vous êtes influencé par ce qu’ils disent plus que quiconque. Avec un environnement plus changeant, nous devrions tous nous améliorer en parlant pour nous-mêmes, en disant ce dont nous avons besoin. Vous devez considérer vos propres pensées. Maintenant, je veux aider les enfants de Roumanie à avoir les opportunités que je n’ai jamais eues, comme avoir un club où ils peuvent évoluer ou une clinique de réadaptation. Heureusement, le tennis évolue vers un endroit qui renforce la croissance. »

