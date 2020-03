Mihaela Buzărnescu prépare un doctorat en sciences du sport

L’ancienne n ° 20 mondiale Mihaela Buzărnescu, de Roumanie, dit qu’elle envisage de nouvelles opportunités au-delà du tennis grâce à son doctorat en sciences du sport, dans le dernier article de Behind the Racquet. Buzărnescu, qui a remporté un titre en simple et un en double sur le circuit WTA, déclare: “Pour moi, j’ai aimé découvrir une autre facette de moi-même, une autre personnalité.

J’aime mieux comprendre le monde, afin de partager avec les autres. Je ne pense pas que beaucoup de gens penseraient que je serais là où je suis maintenant, mais mon doctorat en sciences du sport a ouvert de nouvelles opportunités. Les blessures ne sont jamais faciles à traiter, car cela vous enlève votre tennis, mais cela m’a donné une chance d’étudier.

Beaucoup de joueurs de tennis n’ont jamais la chance de voir l’autre côté à cause des gens qui les entourent. Il y a toujours une idée que l’école est quelque chose à laquelle vous pouvez revenir si votre carrière de tennis ne fonctionne pas. Ils pensent que si vous restez concentré uniquement sur le tennis, c’est la façon de réussir, mais ce n’est pas toujours vrai.

Avec mon éducation, j’ai interagi avec tant de personnes différentes, à différents niveaux, dans tellement de domaines différents, que je n’aurais jamais pu m’en passer. Grâce à mon éducation, cela m’a permis de croire en moi plus que jamais.

Je ne peux que m’imaginer jouer encore quatre ou cinq ans en tournée. Cela peut sembler drôle, mais après cela, je veux voyager autant que possible pendant un an. Les gens pensent que le tennis permet de voir le monde, mais que vous passez le plus de temps sur le court ou à l’hôtel.

De temps en temps, vous pouvez visiter un jour de congé, mais pour la plupart, les joueurs de tennis sont très disciplinés. Nous n’avons pas le luxe de perdre le temps ou de nous perdre la nuit, il y a tellement plus à voir. Pour mes dernières années, j’espère vraiment voir un petit changement pour les femmes en tournée.

L’atmosphère doit s’améliorer au tennis. Il semble que tout et tout le monde soit trop strict. Je comprends à quel point la compétition est importante, mais ces gens sont essentiellement les mêmes joueurs que nous avec toute l’année. Nous les voyons plus que nous ne voyons nos propres familles.

Si l’atmosphère était un peu plus froide et relaxante, ce serait plus agréable pour tout le monde. L’idée de nouer des amitiés est perdue pour beaucoup de gens. Il y a des moments où nous devons tous nous ouvrir, que ce soit sérieux ou simplement rire avec quelqu’un, et à cause de l’atmosphère, nous ne nous sentons pas à l’aise.

Cela prendra un certain temps, mais il y a un besoin de changement. Il semble que les hommes soient allés plus loin dans la détente et la socialisation tandis que la femme rend les choses plus difficiles. Avec un sport individuel comme le tennis, vous êtes projeté dans un monde où il n’y a que vous et votre équipe.

Vous êtes influencé par ce qu’ils disent plus que quiconque. Avec l’environnement changeant, je pense que nous pouvons tous faire mieux en nous exprimant et en disant ce dont nous avons besoin. Vous devriez considérer vos propres pensées avant tout le monde. “

Buzărnescu dit qu’elle veut aussi aider les enfants en Roumanie avec des opportunités qu’elle n’a jamais eues, “Je veux aider les enfants en Roumanie à avoir les opportunités que je n’ai jamais eues. En grandissant, nous n’avons jamais eu de club où nous pourrions améliorer le terrain avec des entraîneurs et des tribunal avec une clinique de réadaptation.

Heureusement, le tennis a évolué vers un endroit qui force la croissance. “Buzărnescu, 31 ans, est désormais classé n ° 117 au classement mondial et n’a plus joué depuis l’Open de Tachkent en septembre.