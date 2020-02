Mikael Ymer est bien plus qu’un grand défenseur maintenant

En février il y a douze mois, Mikael Ymer voyageait encore sur l’ATP Challenger Tour. Classé n °. 206 au classement ATP, il venait d’être directement accepté dans les épreuves de l’ATP World Tour. Le Suédois était l’un des jeunes talents les plus prometteurs depuis un certain temps, mais n’a pas pu trouver un moyen de se rendre à la tournée principale. Considéré comme un spécialiste du court de terre battue, la couverture exceptionnelle de Ymer sur le terrain et les coups de fond très riches en topspin étaient plus que suffisants pour lui permettre de connaître une tonne de succès sur le deuxième circuit du tennis. Mais cela ne suffisait pas.

Le Suédois a rapidement pris la meilleure forme de sa vie, avec une très bonne saison européenne sur terre battue. Avec ce circuit se terminant après l’été, Ymer a décidé de chercher des points dans les événements en salle. Et cela s’est beaucoup mieux passé que prévu.

Avec des titres consécutifs à Mouilleron-Le-Captif et Orléans, Ymer a élevé son classement à un point qui lui a permis de jouer les qualifications pour le Rolex Paris Masters et de faire la coupe pour les finales de la prochaine génération. Tout le succès sur le hard en salle n’était pas un accident.

Ymer a légèrement aplati ses coups et a appris à jouer dans le parvis. Améliorant son service dans le processus, il a finalement pu gagner des points bon marché en mettant en place des tirs au but. Tout en étant un coureur extrêmement rapide, il a appris à utiliser cette vitesse non seulement pour défendre, mais aussi pour dicter les rallyes.

Développement forcé

Mais le changement n’est pas facile et le Suédois était toujours vulnérable aux pertes par éruption lorsque son adversaire a redoublé de jeu et l’a poussé hors de la ligne de base. C’est ce qui s’est passé l’année dernière contre Cedrik-Marcel Stebe à Stockholm ou contre Jannik Sinner lors des finales Next Gen. Ce problème n’est toujours pas complètement réglé en 2020. À Montpellier, Ymer a été expulsé du terrain par Filip Krajinovic, un autre joueur qui aime prendre le ballon très tôt. Un style défensif peut être génial et forcer des tonnes d’erreurs de la part de l’adversaire, mais cela donne également à votre adversaire beaucoup de temps et d’espace pour régler son jeu. Et il y a beaucoup d’adversaires sur le circuit principal qui vous feront payer pour ça.

Comme Mikael l’a dit lui-même dans une interview accordée à un magasin de tennis suédois tennisportalen.se:

«Je pourrais m’en tirer parce que j’ai une certaine forme physique, une certaine défense et je suis capable de décomposer les joueurs avec mon jeu. Eh bien, je peux le faire ici aussi, mais en même temps, les joueurs vous puniront ici d’une manière complètement différente. Je ne peux pas gagner de matchs de la même manière de nos jours et je suis un peu nerveux à ce sujet. “

Luttant pour sortir de la zone de confort

Mikael Ymer essaie toujours de trouver le bon équilibre. Le Suédois a considérablement amélioré son jeu offensif et il est maintenant très dangereux de jouer dans le parvis. Mais en cas de doute, Ymer a tendance à se référer à son plan de match précédent. Lors de son premier tour à l’Open 13 à Marseille, le Suédois est sorti tout flamboyant et a ouvert avec une avance de 5-0 contre Richard Gasquet. Beaucoup de ces matchs ont été remportés avec des revers brillants sur la ligne, probablement le tir le plus faible de l’arsenal d’Ymer. Mais comme le match s’est resserré, le Suédois a perdu toute confiance dans cette aile.

S’engager dans trop de revers croisés avec Richard Gasquet peut être mortel. Cette erreur a presque frappé durement le Suédois. Bien qu’il ait encore réussi la victoire décisive de 7-5, le style dans lequel il l’a fait rappelait ses jours précédents. Gasquet avait toute l’initiative sur sa raquette mais est finalement tombé aux capacités défensives d’Ymer. Certains joueurs en meilleure forme que le Français ne le feront pas actuellement.

Le prochain adversaire d’Ymer, Stefanos Tsitsipas, ne se trouve pas en grande disposition pour ce match. Mais avec un joueur d’une telle classe, vous ne pouvez jamais lui laisser trop d’espace. Nous ne verrons probablement pas que Mikael Ymer sera aussi bon sur terre battue qu’il l’était sur l’ATP Challenger Tour. La qualité de l’opposition a changé et le Suédois doit s’adapter. Privilégiant les terrains durs plus rapides en ce moment, Ymer se retrouve constamment à s’améliorer et à se diriger vers l’échelon supérieur du jeu.

