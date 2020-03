Mikael Ymer garde l’espoir de reprendre pendant la saison de Grass Court

Le Suédois Mikael Ymer est de retour à la maison à Stockholm pendant l’arrêt du tennis et dit qu’il profite d’un temps d’arrêt avant de reprendre l’entraînement la semaine prochaine. S’exprimant sur le site Tennis.se, Ymer, 21 ans, a déclaré: “Je suis parti de Stockholm dimanche matin et j’étais à Los Angeles pendant 24 heures avant de m’entraîner.

Puis ils ont annulé le concours, donc je n’ai pas obtenu beaucoup plus que cela. Au début, je pensais que ça ne serait pas si long du tout. Ce fut un début de saison très chaud, donc j’ai senti que ce n’était pas le monde entier avec quelques semaines de congé.

Maintenant qu’il a été prolongé, il a été un peu plus difficile. J’ai lu les nouvelles et j’en demande beaucoup à maman étant donné qu’elle est médecin. J’ai lu les informations fournies par l’État. “Ymer dit qu’il prend un congé cette semaine mais qu’il a l’intention de reprendre l’entraînement la semaine prochaine.

“En ce moment, je suis vraiment en vacances. Je mange juste bien, la nourriture de maman et calme-toi. Je recommence à m’entraîner lundi. Je dois rester plus à la maison à coup sûr, pour le bien de tous. Je me lave beaucoup les mains et utiliser beaucoup d’esprit de main.

Je suis surtout à la maison, mais je vais au SALK peu de temps dans la journée pour voir quand mon frère s’entraîne. C’est parfois pour sortir de la maison. Sinon, je reste à la maison, je cuisine et je regarde des films et des séries. Jusqu’à présent, je vais bien, toute la famille va bien.

C’est très triste pour tous ceux qui sont touchés. J’espère, pour le monde entier, que tout le monde se rétablira bien. “Le Suédois dit qu’il espère commencer à jouer pendant la saison sur gazon et que les gens du monde entier se remettront rapidement de cette terrible phase.

“Pour être honnête, je ne pense pas beaucoup au tennis. Le plus important maintenant, c’est que la population, partout dans le monde, se rétablisse rapidement. Le tennis vient en deuxième position, la santé est la plus importante pour tout le monde. , Je suppose que nous recommencerons à jouer quand la saison de gazon commencera. “

Ymer a un classement ATP simple en carrière du n ° 67 mondial, atteint plus tôt ce mois-ci. Il a atteint sa première finale majeure junior à Wimbledon 2015, où il a perdu contre l’Américain Reilly Opelka en deux sets.