Mikael Ymer jouera un rôle important dans la Coupe Davis

Le capitaine suédois de la Coupe Davis, Robin Soderling, a déclaré que la rencontre à venir contre le Chili était importante et espérait que la Suède pourrait se qualifier pour les finales de la Coupe Davis à Madrid. S’adressant à Tennis.se, Soderling a déclaré: “Le soutien du public et l’atmosphère sont une grande partie de la Coupe Davis et en particulier de la Royal.

Tennis Hall qui est une très bonne salle de tennis. Les Chiliens créent généralement une bonne ambiance quand il y a des joueurs du Chili à l’Open de Stockholm, il devient donc encore plus important que le peuple suédois vienne montrer qui a son terrain.

J’espère que beaucoup de gens porteront des pulls et des drapeaux suédois. Cela peut aider nos joueurs à donner un peu plus. Tous les matchs sont importants, mais c’est un gros match. Nous pouvons nous qualifier pour les séries éliminatoires avec les meilleures équipes du monde. Cela faisait longtemps que nous n’étions pas dans la plus haute division. “

L’ancien numéro 4 mondial ajoute qu’il s’attend à ce que Mikael Ymer joue un rôle important dans le match nul de la Coupe Davis. «Mikael (Ymer) a impressionné et a réussi tout au long de l’année dernière et a bien commencé cette année également. C’est super de battre un joueur comme Richard Gasquet à Marseille.

Il a mené 5-2, perdu 5-5 mais a quand même gagné 7-5. Cela montre qu’il est mentalement fort, je pense qu’il a commencé à réaliser à quel point il est bon. Je sais par moi-même quand je suis entré dans le Top 100 et que j’ai commencé à me demander s’il ne s’agissait que d’un coup de chance, mais bientôt vous vous lancez et vous vous détendez et réalisez que vous êtes à ce niveau.

Mikael a une bonne confiance et deviendra un rôle important. Elias a des problèmes de pied depuis l’Open de Stockholm. Il a traversé une période difficile et n’a pas pu se faire justice. Il espère jouer à Dubaï et dit que son pied se sent bien.

Il aura une bonne chance de prendre les deux simples, bien que ce soit loin d’être évident. Je ne sais toujours pas si Nicolas Jarry jouera, Ils ont Cristian Garin (# 25) et même Alejandro Tabilo (# 166). L’égalité Suède-Chili se jouera les 6 et 7 mars à Stockholm et le vainqueur se qualifiera pour les finales de groupe de la Coupe Davis à Madrid.