Mike Tyson dit “ne va pas entrer dans le ring avec Serena Williams, elle a du pouvoir”

Serena, la séduisante ancienne n ° 1 mondiale de 38 ans, à la lettre rouge, qui a rencontré 23 singles majeurs, le plus souvent par des hommes à l’ère ouverte, a été trouvée en train de trébucher en jetant quelques coups de poing autour d’un coin de ring de boxe poids lourd Mike Tyson lors d’un camp annuel organisé par l’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, le mentor et commentateur du tennis vert-français qui est aux côtés de la ligne de base dure depuis 2012, mais étonnamment la légende de la boxe a déclaré qu’il “ne voudrait pas obtenir sur le ring “avec la balle de style” à haut risque “, l’une des plus grandes de l’histoire du tennis féminin, ajoutant”elle a du pouvoir!

“En fait, les deux bombardiers ont été croisés lors d’une” Mouratoglou Preseason “en Floride, qui aurait réuni certains des joueurs et des célébrités, notamment l’influenceur de fitness Shaun T, le DJ Bob Sinclair et deux talentueux joueurs de tennis masculins Roger Rune et Christopher Eubanks, pour un «opportunité de team-building unique avant la nouvelle saison», Un rapport de la WTA renversé la semaine dernière.

Pendant ce temps, après avoir partagé une leçon de boxe avec Serena, très appréciée pour ses services toujours extravagants et ses coups de pied puissants à la fois par coup droit et revers, les anciens champions des poids lourds WBC, WBA et IBF entre les années 80 et 90, Tyson a écrit sur son Instagram plus tard cette semaine, “Je ne veux pas monter sur le ring avec cette chèvre [greatest of all time] Serena Williams, beaucoup d’amour et de respect. Frapper le sac avec Serena Williams? Elle a du pouvoir. ”