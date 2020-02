Mikhail Youzhny: “Shapovalov peut tout faire sur la bonne voie”

Depuis le dernier tournoi Winston-Salem, en août, nous avons découvert Mikhail Youzhny situé dans la boîte de Denis Shapovalov, une sorte d’éruption émotionnelle a éclaté dans notre tête. Certains appellent cela du battage médiatique, ils peuvent avoir raison. Ce qui était clair, c’est que le Canadien avait besoin d’un changement urgent et que le Russe était le premier à tendre la main. Il n’a pas non plus dû lui être difficile de parier sur un projet aussi attrayant, bien que nos protagonistes le disent bien dans un rapport préparé par le ATP, tout n’est pas si simple. Six mois plus tard, l’évolution est palpable dans les résultats, mais aussi dans la connexion qu’ils ont montrée en dehors des pistes. Il vaut mieux que ce soit eux qui racontent leur aventure.

«Les choses ne fonctionnent pas de cette façon, pas si vite, ça ne va pas par magie. Il ne s’agit pas de rejoindre l’équipe et de dire quatre choses. Pour que le joueur commence à mieux jouer, beaucoup plus est nécessaire», Précise l’entraîneur de 37 ans dans ce qui représente sa première aventure sur les bancs depuis qu’il a accroché la raquette il y a deux saisons.

«Denis peut tout faire sur la piste: volée, recul, service, etc. C’est précisément pourquoi j’ai ressenti autant d’intérêt à travailler avec lui. Mais ce que j’aime le plus, c’est que si je vous demande quelque chose, si je vous demande d’essayer quelque chose de différent, essayez toujours de le faire. C’est extrêmement positif. Il ne dit jamais: Esto This? Mais si je n’en ai pas besoin. Cet autre? Que va-t-il faire pour moi? “Il est toujours ouvert à de nouvelles choses et c’est vital, il est très important de découvrir les mécanismes qui permettront de maximiser son niveau”, élargit celui de Moscou, porteur d’un revers à la main pour la hauteur de celle de son élève.

“Je ne pense pas que ce soit une clé spécifique, je travaille depuis de nombreuses années dans le passé, à construire mon jeu”, souligne l’actuel numéro 16 mondial. “Biensûr que Mikhail m’a beaucoup aidé ces derniers mois, mais l’ensemble total vient d’avant. Même au moment où je n’obtenais pas trop de victoires, alors que j’étais vraiment en difficulté, je continuais sur la bonne voie et travaillais tous les jours comme celui-là de plus. »

Tout a besoin d’un certain temps d’adaptation, bien que dans ce cas la performance se multipliera du jour au lendemain. C’est ainsi que Shapovalov a clôturé son calendrier 2019: gagner à Stockholm et finir à Paris-Bercy. “Comme je l’ai dit, je ne pense pas que ce soit quelque chose de magique, mais il est vrai que À la fin de la saison dernière, j’ai remarqué comment un click. La façon dont j’ai commencé ce 2020 a également été excellente, alors j’espère continuer à augmenter mon niveau et continuer à m’améliorer quotidiennement. Je n’ai que 20 ans, je suis encore très jeune, je sens qu’il y a beaucoup de place à l’amélioration et différents domaines dans lesquels je dois encore travailler », explique le natif de Tel Aviv.

Pour Youzhny, le changement est total, c’est-à-dire également au-delà du tennis. “Il a changé sa mentalité, il a changé son attitude, il a changé en lui-même. Même quand vous dites la même chose encore et encore, quelque chose que vous avez déjà entendu à 100 ou 1000 fois également de la part d’autres personnes, est capable de fonctionner différemment, en le ressentant comme quelque chose de nouveau », avoue que c’était le huitième raquette du classement en janvier de 2008.

Ce n’est que lorsque la menthe est effacée et libérée qu’un joueur peut commencer à travailler sur la piste. Pour progresser. “Nous avons travaillé dur pour bloquer un peu le début des points, avec la coupe inversée j’ai mis beaucoup de mal à mes rivaux, je pense que cela a été une grande amélioration incorporée à mon jeu”, révèle Denis, heureux du changement. “J’aime beaucoup sa façon de travailler, il me fait toujours travailler un peu plus. Quand je pense que l’entraînement est terminé et que je m’évade pour boire de l’eau, cela me fait passer cinq minutes supplémentaires pour chercher des sensations avec le ballon, sortir ou autre chose. Il me comprend parfaitement, il connaît l’étape que je traverse et il me la transmet“Il conclut.

