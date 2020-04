Millman critique la réaction envers les joueurs de tennis les plus défavorisés

John Millman continuez à chercher des réponses. L’Australien a exprimé ses opinions sur la base de différentes questions, toutes liées à l’effondrement et à la pandémie qui laisse pratiquement le monde entier sans sport. Lors de sa dernière conversation avec l’AAP (Australian Press Agency), Millman se demande pourquoi il a dû attendre une telle situation, une pandémie mondiale, pour commencer à aider les joueurs de tennis les plus éloignés de l’élite.

C’est une réflexion qui vient après l’accord signé par les meilleurs joueurs du monde, aidant de première main, avec leurs revenus, les joueurs les plus éloignés du classement. Pour Millman, il y a un problème intrinsèque, sans rapport avec cette éventualité, qui devrait être corrigé de beaucoup plus haut et beaucoup plus longtemps.

“Que seul le premier gain de 100 est un peu risible”

“Ce n’est pas un secret, et c’est assez clair, que je pense que la répartition des salaires dans le tennis a toujours été un peu déséquilibrée. Pour le potentiel du tennis qui existe et pour le nombre de pays qui jouent de manière compétitive, si grand qui est le tennis comme un produit des masses, parce que c’est un excellent produit, surtout dans le monde entier, le fait que “seulement” 100 personnes dans le monde gagnent de l’argent net … c’est un peu risible “.

Millman a expliqué que même en gagnant 200 000 $ par an en prix, les bénéfices nets sont pratiquement inexistants, une réalité qui a été rapportée pendant longtemps, constamment. “C’est quelque chose dont le public n’est pas si conscient. Il ne comprend pas que nous payons tout: un coach, des voyages, des hôtels. Tout est entre nos mains. Vous payez toutes vos dépenses en tant que joueur de tennis. Et une fois absent parmi les 100 premiers, vous commencerez à regarder le prix que vous accumulez et les dépenses et investissements que vous devez faire et vous vous rendrez compte du peu d’argent. Peut-être aurions-nous dû distribuer cet argent un peu mieux. “

Millman terminant ses réflexions, le joueur de tennis océanique ne cesse de se demander pourquoi cette réaction ne se produit pas dans des circonstances normales. “Si le souci est d’aider les joueurs classés 250 à 700 dans le monde, pourquoi a-t-il fallu une pandémie mondiale pour le réaliser?”

