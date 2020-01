Ouais Roger Federer il bat le Serbe Filip Krajinovic, il aura aussi un rival en confiance, tiré et qui sait déjà ce que c’est que de gagner le Suisse en Grand Chelem. L’australien John Millman Il a battu le Polonais Hubert Hurkacz en trois manches, montrant ses pouvoirs: intensité, constance, tempo élevé. Sans hauts et bas et profitant de son excellent physique depuis le bas de la piste, Millman a boutonné sa passe au troisième tour par un score de 6-4 7-5 6-3.

.