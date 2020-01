Millman sur un nouveau choc contre Federer au Slam

Le morbide est plus que servi dans le choc du troisième tour de Open d’Australie qui mesurera l’hexacampeón du tournoi Roger Federer avec le joueur de tennis local John Millman. Bien que le Suisse ait déjà pris sa revanche sur le ‘australien’ à Halle l’année dernière, il ne l’a pas encore fait au Grand Chelem, où Millman est devenu son bourreau lors d’une ancienne nuit new-yorkaise en 2018. Brisbane arrive avec beaucoup confiance en son duel contre Federer sachant qu’il n’aura guère de choc comme celui qu’il a vécu à New York. Il connaît ses armes, il recherche la chaleur du public et espère pouvoir planter une vraie bataille au niveau de la tête de la troisième série de l’équipe.

“Je ne me souviens de rien de semblable à distance. C’était une combinaison de beaucoup de choses sur ce match qui a mal tourné ce soir-là. Mon rival était très bon et j’ai tout essayé mais ce jour-là n’était pas pour moi. Une défaite très dure que j’ai cependant rapidement oublié “Roger Federer a rappelé dans la salle de presse après avoir été interrogé sur le duel de troisième ronde contre John Millman. L’océan a séduit Federer lors de la manche de l’US Open 2018 par un score de 3-6, 7-5, 7-6 (7) et 7-6 (3) par une nuit de conditions très chaudes et humides, qui sont Ils ont étouffé les Suisses devant un Millman en état de grâce. Les caprices du destin se croisent à nouveau au troisième tour de l’Open d’Australie. L’australien s’est également souvenu de la célèbre victoire contre les Suisses il y a un an et demi.

“J’ai joué un énorme tennis. Il n’a néanmoins pas joué à son meilleur niveau”, a reconnu Millman lors d’une conférence de presse après avoir battu Hubert Hurkacz en trois manches. “J’ai réussi à obtenir quelque chose que peu de gens pensaient pouvoir réaliser. C’était une expérience incroyable. Je sais que maintenant tout cela ne comptera plus trop. Faire face à Roger Federer est peut-être le test le plus difficile du tennis”, admet Millman .

Tous les éléments qui entoureront la réunion ne seront peut-être pas si différents de ceux d’Arthur Ashe à New York. Millman en a parlé: “Je me souviens qu’il faisait très chaud à New York. Je ne pense pas que nous aurons de telles conditions à Melbourne. J’espère cependant que les conditions sont lourdes. Je préfère clairement ce type de facteur. Ils ne seront pas très différents de ceux de New York, avec ces nuits humides. Je suis vraiment bon dans ces cas-là “, explique le joueur de tennis australien qui a déjà mesuré Federer sur un sol” australien “en 2015 et l’a forcé à vaincre un set contre lui à Brisbane.

Comment Millman prévoit-il de traiter avec Federer cette fois? Brisbane le révèle. “Je vais essayer de rendre le jeu aussi physique que possible. Je sais comment je dois jouer”, prévient John. “Je dois essayer de jouer longtemps et avec qualité tout le temps parce que nous savons que Federer fait des transitions parfaites et monte sur le ballon avec n’importe quel ballon court. Il se déplace très rapidement d’arrière en avant. Je dois maintenir un haut niveau de randonnée.” pour éviter cela, “l’aussie” le précise.

Millman a également exprimé son intention que le jeu soit joué sur une piste autre que Rod Laver Arena. Il a demandé à l’organisation de déménager à la Melbourne Arena, où il y a plus d’ambiance. “J’ai demandé sérieusement, même si je ne pense pas que Craig (Tiley, le directeur du tournoi), me prenne à cœur. Je ne suis pas sûr qu’il connaisse les autres indices, il se sera rallié à coup sûr. J’adore un public qui entend “Les gens me connaissent et me motivent beaucoup avec cet environnement. Je sympathise beaucoup avec le public australien. Tout est plus sobre dans le Laver mais c’est aussi une piste fantastique sur laquelle jouer”, admet Millman.

