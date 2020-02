Milos Raonic défiera Rafael Nadal et Alexander Zverev lors des débuts à Acapulco

L’Abierto Mexicano Telcel à Acapulco est l’un des 13 événements de la série ATP 500 du calendrier, également parmi les plus préférés des joueurs. La première édition a eu lieu en 1993 et ​​des noms notables comme Thomas Muster, quadruple champion de ces premières années, Gustavo Kuerten, Carlos Moya, Rafael Nadal, Nicolas Almagro et David Ferrer y ont tous remporté le titre alors qu’ils jouaient encore sur argile.

Acapulco est passé aux terrains durs en 2014 pour attirer le meilleur groupe de joueurs et cela a certainement payé, rassemblant des concurrents du plus haut niveau comme en 2017 lorsque Rafael Nadal et Novak Djokovic menaient le peloton. La prochaine édition devrait également être divertissante, avec Rafael Nadal, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Stan Wawrinka, John Isner, Nick Kyrgios, Felix Auger-Aliassime et Grigor Dimitrov en lice pour le titre.

Ancien no du monde. 3 Milos Raonic a décidé de faire son premier voyage à Acapulco et de rejoindre le reste du peloton, prenant une wild card pour ses débuts lors de cet événement ATP 500. Le joueur de 29 ans est actuellement classé 32e, effectuant une sortie anticipée à Doha avant d’atteindre le cinquième quart de finale de l’Open d’Australie au cours des six dernières années, battant Stefanos Tsitsipas et Marin Cilic en deux sets avant de perdre contre Novak Djokovic 6-4, 6-3, 7-6.

En proie à des blessures, Raonic est classé en dehors du top-10 depuis août 2017, peinant à trouver le rythme et à livrer son meilleur tennis contre les rivaux d’en haut. Son dernier titre ATP est arrivé à Brisbane au début de 2016 (!!) et il y a eu de nombreux hauts et bas depuis lors, perdant les six dernières finales ATP, dont Indian Wells et Wimbledon il y a quatre ans.

Laissant la dernière blessure derrière lui, le Canadien a bien joué à Melbourne, battant le demi-finaliste de l’année dernière et ne perdant pas de service ou un set lors des quatre premières rencontres avant cet affrontement avec Djokovic où il ne pouvait pas faire grand-chose contre l’éventuel champion.

Avant Acapulco, Milos concourra à New York et à Delray Beach, embrassant le swing sur ses courts durs nord-américains préférés et se préparant pour les premiers Masters 1000 de la saison à Indian Wells et Miami.