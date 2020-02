Milos Raonic, Frances, Tiafoe, Steve Johnson et Ugo Humbert avancent

La deuxième tête de série, Milos Raonic, est en quart de finale à Delray Beach, battant Cedrik-Marcel Stebe 7-5, 6-3 en une heure et 36 minutes. Le Canadien n’avait “que” 11 as, faisant face à trois chances de pause et les repoussant tous pour garder son tir initial intact et forcer l’Allemand à répéter cela s’il voulait rester en lice.

Stebe s’est bien battu, mais cela n’a pas suffi à le garder plus longtemps dans la rencontre, défendant bien son deuxième service mais souffrant d’une pause dans chaque set pour propulser Milos. Un coup droit sur la ligne gagnante a offert à Cedrik-Marcel une chance de pause dans le neuvième match, refusé par un puissant coup droit de Raonic qui a dû jouer contre deux autres chances de pause dans le match 11.

Rester concentré, un ancien monde non. 3 ont repoussé les deux avec les gagnants du service, assurant une pause avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne dans le prochain match pour voler le premier match 7-5. Milos a perdu six points au service dans le deuxième set, prenant quatre points de suite sur le retour à 4-3 pour une pause et scellant l’affaire avec une prise quelques minutes plus tard.

Steve Johnson a dû retrouver la forme sur le Challenger Tour ces derniers mois après avoir perdu du terrain dans le classement, regagné de l’élan et progressé dans les huit derniers à Delray Beach avec une victoire de 6-4, 5-7, 6-1 sur Jack non classé. Chaussette.

Aux prises avec des blessures, Sock a finalement remporté une victoire au niveau principal au premier tour, donnant ainsi son meilleur contre Johnson avant de s’effacer du terrain dans le décideur pour pousser un compatriote à travers. Steve a effacé quatre chances de pause sur six et a obtenu quatre pauses pour franchir la ligne d’arrivée après une performance fiable dans le décideur.

Perdant quatre occasions de pause à 4-4, Jack s’est cassé lors du prochain match pour perdre le premier match 6-4, amorçant un avantage de 5-3 dans le deuxième set et gaspillant un point de consigne au service à 5-4. Néanmoins, Johnson a de nouveau été brisé lors du match 11 et Sock a clôturé le set avec une prise à 30 pour amener un décideur.

Là, Steve a joué à un niveau élevé pour passer avec une double pause pour son premier quart de finale depuis Winston-Salem en août. La sixième tête de série, Ugo Humbert, a vengé une défaite contre Miomir Kecmanovic de New York la semaine dernière, battant le Serbe 6-4, 7-6 en une heure et 42 minutes pour le troisième quart de finale en 2020.

Ugo a sauvé huit chances de pause sur dix et produit trois pauses pour prendre le dessus, prenant les quatre derniers matchs du premier set de 4-2 et repoussant une pause tardive dans le set numéro deux avant de repousser un point de set dans le disjoncteur pour émerger au sommet en séries droites.

Dans le choc de deux jeunes américains, Frances Tiafoe a évincé Tommy Paul 7-5, 7-6 en une heure et 46 minutes pour le premier quart de finale depuis Anvers en octobre. Frances n’a servi qu’une seule fois, surmontant un déficit de 5-2 dans le deuxième set pour faire le travail sans avoir à jouer de décision.

Ils sont restés au coude à coude dans le premier set jusqu’à ce que Tiafoe signe une pause avec un vainqueur de retour, assurant le set avec un vainqueur du service quelques minutes plus tard pour un 7-5. Paul a pris les devants avec une pause dans le sixième match du set numéro deux, se brisant tout en servant pour le set à 5-3 et permettant à Frances de terminer la victoire avec un vainqueur en crosscourt à 6-4 lors du tie-break.