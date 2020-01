Milos Raonic: “Je me sens frais, physiquement et mentalement”

Il a quatre matchs dans ce Open d’Australie, n’a pas donné un seul set et personne n’a pu casser le service. Est Milos Raonic, un finaliste du Grand Chelem oublié ces dernières années en raison de sa malchance avec des blessures. Un homme qui cherche à récupérer le temps perdu en 2020, à commencer par ce tournoi, où il est déjà en quart de finale. Après avoir renversé Marin Cilic dans une nouvelle exposition au service, le Canadien a commenté à la presse ses sentiments sur la bonne voie et a célébré sa grande forme physique.

Difficile d’améliorer vos performances. «J’ai fait beaucoup de choses très bien, j’avais une idée claire de la façon de jouer, donc je suis heureux d’avoir pu l’exécuter et être à la hauteur du match. Avoir un bon service aide, c’est bien de ne pas avoir à jouer certains points, de pouvoir le gagner en avançant et en mettant un bon service. Point gratuit En plus de cela, je pense qu’il y a beaucoup d’autres choses que je fais bien en ce moment. Quoi qu’il en soit, en comptant sur ce premier service je me suis déjà mis en très bonne position, alors je bouge aussi bien. Je profite de cette agressivité du service pour presser et bien faire les choses. Si je trouve l’as c’est plus facile, et sinon, je sens que je peux continuer à me battre plus tard. »

Quarts de finale en Australie pour la cinquième fois. «J’ai toujours eu des résultats très positifs ici, j’ai toujours trouvé un moyen de bien jouer. C’est le début de l’année et je me sens frais physiquement et mentalement, j’ai eu un peu plus de temps pour m’entraîner dans cette pré-saison et cela me convient bien. Nous sommes dans une période de semaines où je peux vraiment me concentrer sur chaque formation, sans me soucier de rien d’autre, ce qui me permet d’avoir plus de continuité, sans avoir à penser à l’avenir immédiat. »

Toutes les balles cassées enregistrées. «Je ne sais pas si avoir des balles brisées contre ça peut être quelque chose de positif, bien sûr, il a eu plus d’opportunités que moi dans ce premier set. En fait, jusqu’au match où je peux casser le service, j’avais à peine les options. Je suppose que c’est une façon positive de concentrer cette statistique, bien que je me concentre davantage sur le fait de bien faire mes choses. Bien sûr, je suis heureux d’avoir sauvé ces points de rupture rapidement, j’ai donc réussi à changer les choses et à mieux jouer. Puis, dans le deuxième set, la même chose s’est reproduite. »

Le service, de moins en plus. «J’ai eu des problèmes avec mon service pendant la première semaine de formation. Au premier moment, je pouvais à peine le mettre en pratique à cause du vent, je ne me sentais pas à l’aise. Puis dans la seconde je me sentais mieux, je le sentais depuis l’échauffement, je retrouvais le rythme. Une fois que j’ai ce rythme et que j’ai la continuité dans le jeu, c’est quand je commence à sortir naturellement. À partir de là, je comprends comment je dois le faire et je peux travailler comme je le souhaite. »

Djokovic, prochain adversaire. «Je vais devoir très bien servir, c’est évident, en plus de mettre un pourcentage élevé de balles sur le reste, le forçant à jouer de nombreux points. Nous avons déjà joué plusieurs fois les uns contre les autres et à plusieurs reprises j’ai pu neutraliser mon service. Je vais devoir me concentrer sur mes affaires au maximum et prendre l’initiative. »

Retour des lésions. «L’année dernière, je ne pouvais pas jouer beaucoup au tennis, donc la partie la plus difficile de cette pré-saison était de savoir que cela dépendait beaucoup du travail que j’ai fait pendant ces six semaines de préparation. Mon idée était de bien jouer depuis la première semaine de l’année, mais cela ne s’est pas produit. Je savais que je devais être patient, donc je suis content que tout le travail en ait valu la peine depuis assez tôt. Maintenant, je dois trouver un moyen de continuer à bien faire dans ce tournoi et ensuite maintenir cette continuité, générer une impulsion pour le répéter chaque semaine, sans prendre de longues pauses. Ce serait bien de pouvoir s’entraîner constamment. »

Mario Tudor, son nouvel entraîneur. «Il est avec moi depuis un moment maintenant. C’est une personne incroyablement fidèle et il continue de me le montrer tous les jours. Mon objectif était de me concentrer sur ceux-ci d’une manière saine et saine, plusieurs fois j’ai rencontré des gens qui avaient besoin de prendre un fauteuil ou d’obtenir un résultat immédiat. En ce moment, je suis à l’aise avec la situation que j’ai, avec ma façon de travailler. Mario et moi communiquons bien, nous allons nous affronter pendant plusieurs semaines sur notre chemin. »

