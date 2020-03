Milos Raonic: “Je peux encore faire de grandes choses au tennis”

Il n’est pas l’un des acteurs les plus charismatiques du monde, loin de là. Il n’est pas non plus habitué à ressentir l’attention du public dans les grands tournois, mais ce qui est certain, c’est qu’il sait ce que c’est que de disputer les finales du Grand Chelem à une époque où les trois grands dominaient à tous points de vue. Milos Raonic Il a toujours été considéré comme un joueur de tennis de deuxième ligne, un joueur avec qui aucun grand ne voudrait se mesurer, en raison de son style de jeu et de son bon travail quand les pires choses sont pour lui. Le Canadien est déjà à Indian Wells désireux de faire quelque chose de bien et de prouver qu’il peut encore être dans le top dix.

Raonic a plus faim: “Il est difficile de réussir lorsque vous vivez avec trois des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis. Malgré tout cela, j’ai réussi à atteindre les phases finales du Grand Chelem et j’ai été numéro trois au monde, mais je veux toujours plus et je ne sais toujours pas quoi qui est de réussir dans ce sport. Je pense que tout le monde a ce sentiment et je pense que j’ai encore le temps de faire autre chose. Ces dernières années, j’ai eu beaucoup de blessures, mais en ce moment je me sens bien “, a-t-il déclaré. collectées par le site officiel de l’ATP.

Il maintient toujours la motivation de ses débuts en tant que joueur de tennis professionnel: “Ce qui me motive à continuer à jouer au tennis, c’est de m’améliorer au fil des jours et de pouvoir m’améliorer d’année en année. Je sais que je peux encore réaliser de grandes choses et je vais me battre jusqu’à la fin jusqu’à ce que je puisse atteindre mes objectifs. Maintenant, Indian Wells arrive et là je ferai de mon mieux pour pouvoir faire un bon résultat qui me fera grimper des positions dans le classement. “

Ce qu’il aime le plus au tennis: “Les parties les plus drôles sortent et pouvoir participer à chaque match. Je pense que la clé avant de devenir le meilleur joueur du monde est de devenir le meilleur athlète. Cela est réalisé en jouant beaucoup de jeux sur la piste ou dans le gymnase, mais je pense que que tout le monde a réalisé que le tennis le plus important aujourd’hui est le tennis physique.Si vous n’êtes pas à 100%, n’importe quel joueur de tennis peut vous battre, avant avec un talent que vous pourriez utiliser pour gagner des matchs, mais maintenant c’est plus compliqué. “

Il a connu une course très négative à ses débuts en tant que joueur de tennis: “Il y a eu une série de très mauvais résultats qui m’ont fait repenser beaucoup de choses. J’ai été très déçu et j’ai même pleuré. Je suis devenu très négatif et j’ai réalisé que je devais changer beaucoup de choses si je voulais faire quelque chose dans ce sport. J’ai décidé de tirer le meilleur parti de moi-même et en essayant d’empêcher mes rivaux de voir mes faiblesses. Je pense que j’ai beaucoup appris de ces semaines et ils m’ont fait progresser en tant que joueur de tennis et en tant que personne. “

Bon début de saison qui a fait Milos Raonic: “Cela a été l’un de mes meilleurs débutants de saison. Je n’ai joué que trois matchs après Wimbledon dernier et quand j’ai joué le tournoi de Doha, je me sentais manquer de rythme. J’espérais avoir fait mieux là-bas, mais je ne me suis pas effondré. Quand je suis arrivé à l’Open d’Australie J’ai changé la puce et j’ai commencé à me sentir plus à l’aise. J’ai réussi à vaincre des joueurs comme Tsitsipas, Garín ou Cilic et j’ai atteint les quarts de finale avant Djokovic sans perdre aucun set. Je peux être fier du niveau que j’ai offert “, a conclu le joueur canadien qui espère continuer. avec cette bonne dynamique de bons résultats à Indian Wells.

