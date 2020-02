Milos Raonic: “Je vais dans le bon sens”

Quelque chose change dans le circuit. C’est un mauvais moment pour les jeunes, non seulement dans le monde du travail, mais aussi dans le tennis, où il semble qu’il leur soit difficile de maintenir une régularité qui leur permette de se battre pour les premières places avec les trois grands presque invaincus. L’excellent niveau qui a prévalu au cours de la dernière décennie et la bonne condition physique des années trente perdurent son hégémonie, faisant que les jeunes mettent plus de temps à éclore. Milos Raonic Il est l’un des étudiants exceptionnels qui a déjà effectué de sérieuses escarmouches, et en 2020, il espère pouvoir laisser ses problèmes physiques derrière lui et retrouver une régularité qui le fera revenir aux premières positions. Plus polyvalent, plus mature et tout aussi meurtrier avec le service, c’est ainsi que le grand début d’année de Milos Raonic est.

Moment physique actuel dans lequel vous vous trouvez: “Je sais que je vais dans le bon sens. Au cours de ces trois dernières années, je n’ai pas eu beaucoup de chance au sujet des blessures, car lorsque je me remettais d’un problème de santé, un autre est rapidement apparu et donc au tennis, il est très difficile de trouver une régularité. J’adorerais que les choses suffisent, mais je dois accepter que ma vie a été caractérisée par des problèmes physiques. Je pense que mon tennis est là mais je dois rester en bonne santé et me donner la possibilité de concourir semaine après semaine. montré en ce début de saison, je sais que tôt ou tard je reviendrai au niveau d’avant “, a expliqué le joueur canadien dans des mots recueillis par Tennis Head.

Grande performance au dernier Open d’Australie: “En général, j’ai fait un très bon tournoi, atteignant les quarts de finale et battant des joueurs de haut niveau qui avaient un rythme plus compétitif que moi. Pour être honnête, je pense que c’était la première fois au cours des six dernières années que je terminais ma participation à l’Open d’Australie sans blessures. Pour la première fois, je peux continuer à m’entraîner à un niveau élevé et me préparer normalement pour le prochain tournoi. “

Progrès en termes de jeux et de résultats ces derniers mois: “Je suis content de la façon dont j’ai joué ces dernières semaines. Dans ce sport comme le tennis, progresser semaine après semaine est vital, et j’ai l’impression de le faire. Je n’ai pas beaucoup joué l’année dernière, donc chaque Le match pour moi est important pour la recherche de sensations. Je pense que 2020 pourrait être mon année et j’ai déjà hâte de jouer à un jeu et de profiter de la piste. Mon objectif pour cette saison n’est autre que de rester en bonne santé et de me sentir compétitif dans chaque tournoi à disputer “, a conclu le joueur canadien qui sera à New York cette semaine pour disputer le tournoi américain.

