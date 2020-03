Milos Raonic parle du sujet académique qui l’a aidé dans sa carrière

L’ancien numéro 3 mondial, Milos Roanic, a déclaré que grandir en mathématiques était une grande partie de sa vie à la maison, ce qui l’a aidé à regarder les choses de manière rationnelle et logique. Dans une interview accordée au site Web de l’ATP Tour, Raonic a déclaré: «Les mathématiques faisaient partie intégrante de notre vie et c’est aussi un processus.

Vous essayez de regarder les choses aussi rationnellement et logiquement que possible. Je pense que ce genre d’association, cette perspective sur les choses, a fait une grande différence pour moi parce qu’il y avait des moments où je devenais très émotif et frustré ou positif ou négatif à propos des choses.

Mais ces moments étaient difficiles à justifier toujours. Cela pouvait juste être un sentiment et parfois, si vous ne pouvez pas vous expliquer ces sentiments, cela peut devenir incontrôlable. Cela pourrait devenir incontrôlable. Donc, pour moi, la rationalisation d’un processus a été une chose très fondamentale.

Ce n’est pas seulement dans mon tennis. C’est dans tous les aspects de ma vie que je perçois les choses de cette façon. Ce qui me motive, c’est la poursuite de l’amélioration et de l’amélioration de tous les jours », a déclaré Raonic. «Je sais que si je pouvais atteindre ces objectifs au quotidien, j’atteindrais mes objectifs».

Le Canadien de 29 ans dit qu’il sent qu’il n’a pas encore réalisé son potentiel. “Il est difficile de définir le succès, car il change tellement de fois. Une fois que vous atteignez un objectif spécifique, vous en voulez toujours plus et vous ne vous sentez pas réussir.

Je pense que tout le monde en a une idée personnelle. Mais ai-je réussi à ce point? Je ne pense pas. Les parties les plus agréables sortent et rivalisent, mais je pense que le [key is the] avant de devenir un meilleur joueur de tennis, de devenir un meilleur athlète », a déclaré Raonic.

«Que ce soit sur le court, dans le gymnase ou sur la piste, où que ce soit, je pense [it’s about] ce processus qui se passe jour après jour.[It’s] où vous avez une idée, vous avez un chemin que vous essayez de prendre et vous espérez que cela pourrait vous rapprocher de ces moments où vous sortez pour rivaliser avec des joueurs de tous niveaux, les meilleurs lors des grands événements ou contre qui que ce soit peut être.

Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous sentir chaque jour comme un meilleur joueur de tennis ». Raonic a connu un bon début de saison, atteignant les quarts de finale pour la cinquième fois de sa carrière à Melbourne et dit qu’il se sent bien en 2020.

«Ce fut un début important et positif pour moi, je pense. Je n’ai disputé que trois matchs depuis Wimbledon l’année dernière pour terminer la saison. Entré à Doha, perdu au début de ce tournoi. J’espérais y faire mieux. Mais au moment où je suis entré à l’Open d’Australie, pratiquant avec d’autres joueurs et ce genre de choses, j’ai commencé à me sentir plus à l’aise et j’ai fait une bonne course là-bas.

Si vous faites les bonnes choses, si vous faites le travail, si vous restez dévoué et discipliné, ces bons moments vous rattrapent et vous tournez en quelque sorte un interrupteur. Vous ne savez pas exactement comment cela s’est produit ou pourquoi cela s’est produit, mais tout commence à se sentir un peu plus facilement. Lorsque vous avez ces moments, vous les appréciez vraiment et vous essayez de les faire durer le plus longtemps possible ».