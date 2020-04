Milos Raonic parle quand nous pourrions revoir le tennis

Le Canadien Milos Raonic dit qu’il est difficile de dire quand nous pourrons revoir le tennis. Mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des visites jusqu’au 13 juillet au moins en raison de la pandémie de coronavirus. “Parallèlement à l’annulation des Championnats, Wimbledon, l’ATP et la WTA ont annoncé conjointement la suspension des tournois ATP et WTA jusqu’au 13 juillet 2020, en raison de la pandémie de COVID-19 en cours”, ont annoncé l’ATP et la WTA dans une déclaration commune.

“L’ATP et la WTA réalisent l’importance et la responsabilité de prioriser la santé et la sécurité de la communauté du tennis et du grand public tout en évaluant la faisabilité de la reprise de Tours.” Raonic a suggéré qu’il faudrait du temps pour que le tennis reprenne ses activités normales.

“C’est difficile à savoir, parce que le tennis est un programme géographiquement défini”, a déclaré Raonic à TSN. “Ce n’est pas comme si nous attendions l’ouverture d’un marché et la sécurité d’un pays, il y a tellement de facteurs.”

Après l’annonce de l’AELTC la semaine dernière, on s’attendait à ce que Wimbledon soit annulée. Bien que les tournées ATP et WTA aient été suspendues jusqu’au 7 juin, on ne croyait pas trop que Wimbledon pourrait commencer le 29 juin.

Mercredi, les représentants de l’ATP, de la WTA et de Wimbledon ont mutuellement convenu de suspendre la saison jusqu’au 13 juin au moins. Raonic, 29 ans, a disputé sa première finale du Grand Chelem à Wimbledon en 2016. Malheureusement pour le Canadien, il n’a pas été à la hauteur de la finale. contre le favori à domicile Andy Murray. À l’époque, Murray a battu Raonic en trois sets droits pour lever sa deuxième couronne de Wimbledon.