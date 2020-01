Milos Raonic passe devant Stefanos Tsitsipas

Ancien no du monde. 3 Milos Raonic est classé en dehors du top-10 depuis l’été 2017, aux prises avec diverses blessures qui ont tourmenté son jeu et l’ont éloigné de la grande scène. L’Open d’Australie pourrait être le point de retour pour le Canadien qui a renversé la 6e tête de série Stefanos Tsitsipas 7-5, 6-4, 7-6 en deux heures et 30 minutes, remportant la première victoire parmi les 10 premières en une année suivant celle de plus de Alexander Zverev ici à Melbourne.

C’était la 30e victoire à l’Open d’Australie pour Raonic qui était le demi-finaliste ici en 2016, atteignant les trimestres il y a un an pour l’un de ses meilleurs résultats de la saison et espérant faire au moins un pas de plus la semaine prochaine, en jouant contre un ancien finaliste Marin Cilic au quatrième tour.

Milos a décroché 19 as et n’a jamais fait face à un point de rupture contre le champion des finales ATP, délivrant 55 vainqueurs et 32 ​​erreurs directes pour défier le jeune le mieux classé tout le temps, le battant dans les points cruciaux pour passer aux 16 derniers.

Tsitsipas n’a pas mal joué non plus, produisant 23 vainqueurs et 14 fautes directes, mais ne semblant jamais à l’aise contre le rival agressif qui l’a brisé deux fois et s’est précipité dans le filet 40 fois. Rien ne pouvait les séparer dans les dix premiers matchs, avec six prises puissantes des deux côtés et quatre matchs consécutifs qui ont atteint deux points, sans aucune chance de pause pour aucun des adversaires.

Tout a changé lors du 11e match lorsque Milos a cassé à 15 ans avec un vainqueur de la volée au filet, construisant bien le point et sécurisant le premier match avec un vainqueur du service lors du prochain match pour un 7-5 après 49 minutes. Poussé par cet élan, le Canadien a pris une autre pause au début du deuxième set grâce à un smash gagnant, cimentant la pause au prochain match et restant devant jusqu’à 5-4 quand il a servi pour le set.

De 40 à 0, Stefanos est remonté pour atteindre deux égalités (il a remporté cinq des 20 points de retour dans ce match) avant que Milos ne convertisse le cinquième point de set avec un vainqueur de service qui l’a envoyé encore plus près de la ligne d’arrivée. Le Canadien n’a perdu que deux points derrière le tir initial du troisième set, assurant une performance clinique dans ses matchs et attendant patiemment une chance au retour.

Cette fois, cela ne s’est pas produit, avec six prises de Tsitsipas également qui ont atteint un bris d’égalité incontournable, avec toute la pression de son côté du court. Milos a obtenu les premières mini-pauses au quatrième point avec un vainqueur de la volée, se déplaçant 4-1 vers le haut lorsque Stefanos a marqué un revers et scellé l’affaire avec la troisième mini-pause à 6-2, plaçant un vainqueur du coup droit pour courir sur le dessus. et saisir sa plus grande victoire en un an.